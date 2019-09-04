Почему взбунтовались депутаты
Еще в июле Борис Джонсон пользовался поддержкой большинства членов партии. Он был избран ее лидером и премьер-министром Британии при поддержке большинства членов Консервативной партии, а также большинства депутатов из фракции тори. Его главное предвыборное обещание — вывести страну из ЕС до 31 октября — было им известно. Однако несколько депутатов-консерваторов уже тогда заявили, что не допустят Brexit без предварительного соглашения. Против выхода из ЕС без договора последовательно выступают и оппозиционные партии, в частности левоцентристская Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином.
Депутаты решили дать Джонсону шанс договориться с Евросоюзом о соглашении по Brexit, но тот не смог добиться подвижек. В частности, он не смог получить от Брюсселя уступок насчет сохранения прозрачности границы между Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) и Ирландией (член ЕС).
На прошлой неделе Джонсон принял решение сократить время работы парламента, ограничив возможность депутатов помешать правительству вывести Британию из ЕС без соглашения. Поэтому парламентарии представили законопроект, препятствующий выходу Британии без соглашения. По словам депутатов, это единственная возможность избежать хаотичного Brexit, который приведет к серьезным экономическим издержкам.
Джонсон считает, что этот билль подрывает позицию правительства на переговорах с Брюсселем. Ведь если в Евросоюзе знают, что британцы не готовы на Brexit любой ценой, то будут предлагать заведомо менее выгодные условия. Выступая в парламенте во вторник, Джонсон назвал позицию противников Brexit без соглашения пораженческой. «Они хотят помешать переговорам, заставить нас умолять ЕС о еще одной бессмысленной отсрочке. Если это произойдет, то весь прогресс, который мы достигли, будет сведен на нет», — возмутился Джонсон.
Электорат тори и рядовые члены партии поддерживают Джонсона. Согласно опросу YouGov, 61% избирателей, которые симпатизируют консерваторам, считают, что выступившие против Brexit без соглашения депутаты-тори должны быть изгнаны из партии. Большинство членов Консервативной партии готовы к Brexit без предварительных договоренностей.
Хроника действий Британии по выходу из ЕС
Июнь 2016 года — 52% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС.
Январь 2017 года — премьер-министр Тереза Мэй обещает вывести Британию из двух ключевых институтов ЕС — Европейского единого рынка (ЕЕР) и Таможенного союза ЕС, что означает жесткий вариант Brexit.
Март 2017 года — Британия запускает механизм выхода из ЕС. Дата Brexit назначена на 31 марта 2019 года.
Июнь 2017 года — в Британии прошли внеочередные парламентские выборы. На них 82% избирателей поддержали силы, которые выступали за выход из ЕС и ЕЕР, — Консервативную и Лейбористскую партии. При этом в своем предвыборном манифесте лейбористы указали, что выход из ЕС без сделки стал бы наихудшим из всех сценариев.
Ноябрь 2018 года — Тереза Мэй достигла соглашения с ЕС, которое позволило бы Британии покинуть ЕЕР и Таможенный союз. Согласно договоренностям, Лондон и Брюссель должны были согласовать будущее экономических отношений и других вопросов в переходный период, который продлился бы как минимум до 2021 года.
Январь—март 2019 года — депутаты палаты общин три раза подряд проголосовали против соглашения Мэй, не предложив ни одной альтернативы договоренностям премьера. Дата Brexit отсрочена сначала до 12 апреля, потом — до 31 октября.
Лето 2019 года — Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера тори и премьера после провала с реализацией Brexit. На посту главы правительства ее сменил Борис Джонсон, заявивший о готовности выйти из ЕС без соглашения.
Как Джонсон намерен действовать дальше
Премьер заявил, что все еще привержен цели покинуть Евросоюз до 31 октября. Он сможет сделать это двумя способами. Если депутаты не станут одобрять законопроект против Brexit без соглашения, Джонсон рассчитывает добиться от Брюсселя новых, более выгодных условий договора Brexit на саммите ЕС 17 октября. В случае отсутствия согласия премьер готов выйти из Евросоюза без предварительных договоренностей. Если же депутаты запретят Brexit без соглашения, Джонсон намерен провести внеочередные выборы 15 октября, то есть до даты Brexit. Таким образом он сможет получить согласие народа на выход из ЕС без соглашения. После выборов Джонсон продолжит переговоры с Брюсселем, оставляя за собой возможность выйти из ЕС после 31 октября любой ценой.
У Джонсона остается очень мало времени, чтобы провести выборы, отмечает Анна Надибаидзе. «По закону надо распустить парламент за 25 рабочих дней до голосования, то есть чтобы провести выборы 15 октября, надо распускать парламент уже на следующей неделе», — пояснила она.
Что может помешать планам премьера
Гарантий, что депутаты согласятся проводить выборы 15 октября, как этого хочет Джонсон, нет. Согласно британскому законодательству досрочные выборы могут быть объявлены только при согласии двух третей палаты общин (434 из 650 депутатов). Это дает оппонентам премьера возможность заблокировать проведение новых выборов до 31 октября. В теории правительство может вынести на голосование отдельный законопроект, в котором потребует объявить выборы с согласия простого большинства в палате общин. Но такой билль могут заблокировать в палате лордов, где у правительства нет большинства. «Оппозиция может просто продолжать голосовать против выборов, чтобы они прошли после 19 октября, и тогда у Джонсона не будет выбора — он должен будет просить отсрочку у ЕС или не соблюдать свои обещания [по выходу из ЕС 31 октября]», — констатирует Надибаидзе.
Впрочем, оппозиция не раз заявляла о готовности провести выборы и в любом случае наверняка согласится с внеочередным голосованием до конца 2019 года, считает Марк Гарнетт.
Согласно последним опросам компании YouGov, за правящую Консервативную партию намерены проголосовать 33% британцев, за лейбористов — 22%. Центристскую партию «Либеральные демократы» поддерживает 21% респондентов, евроскептиков из Партии Brexit — 12%. За Партию зеленых готовы отдать свои голоса 7% британцев.
Успех Джонсона на выборах будет зависеть от того, насколько ему удастся привлечь избирателей, поддерживающих выход из ЕС, отмечает профессор политических наук в Университете Стратклайда Джон Кертис. По его словам, тори необходимо завоевать доверие британцев, которые намерены голосовать за Партию Brexit.