Борис Джонсон готовится к голосованию в парламенте, которое решит судьбу его стратегии Brexit. Победа противников британского премьера может отсрочить выход страны из ЕС еще на три месяца и развалить действующее правительство

Борис Джонсон (Фото: Roger Harris / Reuters)

Что у палаты общин в повестке дня

В среду, 4 сентября, в палате общин Великобритании пройдет голосование по законопроекту, запрещающему правительству выход из Евросоюза без предварительного соглашения. Билль обязывает премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона просить у ЕС перенесения даты Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, если он не сможет договориться об условиях упорядоченного Brexit до 19 октября.

Ожидается, что большинство законодателей проголосуют за запрет Brexit без соглашения. «Существует уверенность, что закон будет принят», — сказал РБК старший преподаватель кафедры политики, философии и религии Ланкастерского университета Марк Гарнетт. Правда, законопроект может быть заблокирован палатой лордов, допускает эксперт. Голосование за билль в палате лордов должно пройти в четверг. Некоторые члены палаты уже принесли с собой спальные принадлежности и еду, чтобы не покидать ее во время обсуждения законопроекта и добиться его принятия, несмотря на противодействие консерваторов.

«Хотя в этой палате у консерваторов нет большинства, сторонники правительства могут затягивать обсуждение билля, и его не удастся провести до закрытия парламента [9 сентября]», — пояснил Гарнетт. Законопроект о необходимости отсрочки Brexit, скорее всего, одобрят, считает и эксперт аналитического центра Open Europe Анна Надибаидзе.

Джонсон выступал против голосования по биллю, запрещающему Brexit без соглашения. Однако во вторник большинство депутатов его не поддержало — за вынесение этого законопроекта на голосование выступили 328 депутатов из 650, 301 выступил против, 21 воздержался. Среди тех, кто проголосовал против линии правительства, был в том числе 21 депутат правящей Консервативной партии, включая внука Уинстона Черчилля Николаса Соамса. Джонсон временно приостановил их членство во фракции тори, еще один депутат, Филлип Ли, вышел из партии по собственному желанию. Таким образом, премьер больше не контролирует большинство в палате общин: у консерваторов и поддерживающей правительство Демократической юнионистской партии Северной Ирландии 298 мандатов с правом голоса, а у противников — 341.