Борис Джонсон назвал возможную дату новых выборов в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в среду, 4 сентября, в палате общин британского парламента, назвал 15 октября вероятной датой проведения внеочередных выборов.

Отвечая на высказывание представителя оппозиционной Лейбористской партии, премьер заявил, что предложение лидера партии Джереми Корбина проголосовать за законопроект, запрещающий Великобритании выходить из Евросоюза без соглашения, спровоцирует выборы. «Если этот законопроект будет принят, народу придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября», — заявил премьер (трансляция его выступления велась на сайте парламента).

Этот законопроект, который палата намерена рассмотреть вечером 4 сентября, по словам Джонсона, стоит на пути выхода страны из ЕС 31 октября. Если большинство членов парламента поддержат законопроект, премьер намерен внести предложение о проведении выборов. Об этом он говорил 3 сентября.