Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

Среди сторонников отсрочки Brexit не только члены оппозиционной Лейбористской партии, но и представители правящей Консервативной партии (тори). В пользу законопроекта, блокирующего Brexit без соглашения, выступили бывший канцлер Казначейства Филип Хаммонд и экс-глава британского Минюста Дэвид Гоук. Во вторник правительство Джонсона лишилось своего большинства, после того как Консервативную партию покинул депутат Филлип Ли. Он перешел в стан проевропейской партии «Либеральные демократы». После его перехода у консерваторов и поддерживающей правительство Демократической юнионистской партии Северной Ирландии 319 депутатов, имеющих право голосовать, а у противников — 320, подсчитал Bloomberg.
Борис Джонсон считает решение депутатов запретить правительству выходить из ЕС без соглашения недопустимым. По его словам, законопроект подрывает позицию правительства на переговорах, ведь если Евросоюз не будет считать угрозу выхода Британии без сделки серьезной, то не станет делать Лондону дополнительных уступок.
Кроме того, как уже говорил Джонсон, отсрочка Brexit будет означать предательство воли народа, проголосовавшего за выход из Евросоюза на референдуме в 2016 году. Ранее премьер обещал, что не станет переносить дату выхода из ЕС.
Что произойдет в случае утверждения законопроекта
Британским депутатам, скорее всего, удастся провести законопроект против Brexit без соглашения через парламент, утверждается в аналитической записке Deutsche Bank (есть в распоряжении РБК). Если законопроект будет утвержден, то Борис Джонсон намерен провести досрочные выборы в парламент, передают Би-би-си и The Times со ссылкой на источники в окружении премьера. Планируется, что новые выборы будут назначены на 14 октября. Таким образом, у Джонсона останется шанс завоевать большинство по итогам голосования и довести Brexit до конца, не добиваясь отсрочки. В случае решения о проведении выборов 14 октября парламент будет распущен уже со следующей недели.
Но нет гарантий, что депутаты согласятся проводить выборы 14 октября, как этого хочет Джонсон. Согласно британскому законодательству досрочные выборы могут быть объявлены только при согласии двух третей палаты общин (434 из 650 депутатов). Это дает оппонентам премьера возможность заблокировать проведение новых выборов до 31 октября.
Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что готов к новым выборам. Однако в понедельник депутат-лейборист Тони Ллойд заявил Би-би-си, что его партия не должна поддерживать новые выборы, если они будут назначены до конца октября. По его словам, парламентарии должны прежде всего гарантировать отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода Британии из ЕС без соглашения. «Мы не дадим Джонсону диктовать условия, на которых будут проведены новые выборы», — подчеркнул он.
В теории у премьера остается шанс назначить выборы без согласия двух третей палаты общин, отмечает эксперт аналитического центра The Institute for Government Кэтрин Хэддон. Для этого правительство может вынести на голосование отдельный законопроект, в котором потребует объявить выборы с согласия простого большинства в палате общин. Но такой билль могут заблокировать в палате лордов, где у правительства нет большинства, утверждает Хэддон.
Во вторник курс фунта стерлингов опустился ниже отметки $1,2 впервые с октября 2016 года из-за политической нестабильности в Британии и неопределенности c Brexit.
Согласно последним опросам компании YouGov, за правящую Консервативную партию намерены проголосовать 33% британцев, за лейбористов — 22%. Центристскую партию «Либеральные демократы» поддерживает 21% респондентов, евроскептиков из Партии Brexit — 12%. За Партию зеленых готовы отдать свои голоса 7% британцев.