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Brexit ,  
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Британские депутаты отвергли сделку Мэй по Brexit
Большинство британских депутатов отвергли соглашение о выходе из ЕС, которую согласовала премьер-министр Тереза Мэй. В среду законодатели проголосуют, готовы ли они покинуть союз без сделки
Фото: Tim Ireland / AP

Против ратификации обновленного договора премьер-министра Терезы Мэй о выходе из Евросоюза проголосовали 391 депутат, за — 242. Таким образом ​проект властей провалился с разницей в 149 голосов. Ранее депутаты уже голосовали по вопросу сделки Мэй по Brexit в январе — тогда правительство потерпело поражение с разницей в 230 голосов.

Среди тех, кто поддержал проект правительства во вторник — 235 депутата-консерватора (тори), 4 беспартийных депутата и 3 члена лейбористкой партии. Против выступили 238 лейбориста, 75 тори, 35 депутатов Шотландской национальной партии, 10 членов североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) и представители малочисленных оппозиционных партий, передает Би-би-си.

Выступая в палате общин (нижняя палата парламента) после поражения, Тереза Мэй анонсировала голосование по вопросу выхода из ЕС без предварительного соглашения. Если депутаты поддержат такое решение, то Британия покинет союз 29 марта.

Если же большинство законодателей выступят против Brexit без сделки, то в четверг депутатам предстоит согласиться — или отвергнуть — инициативу о продлении срока переговоров с Брюсселем. Затем отсрочку Brexit должны одобрить 27 стран Евросоюза.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что продление дедлайна на срок позднее мая может оказаться проблематичным, учитывая, что с 23 по 26 мая пройдут выборы нового состава Европарламента. Согласно законам ЕС, каждый участник союза должен иметь представительство на законодательном уровне. Поэтому если Brexit случиться позднее мая, то Британии придется принимать участие в выборах, подчеркнул Юнкер.

Как заявила Мэй во вторник, депутаты должны задуматься о дальнейших шагах в контексте отношений Британии и ЕС, в противном случае дополнительное время на переговоры будет потрачено зря. В числе возможных опций премьер назвала отмену Brexit, проведение повторного референдума о членстве в ЕС и выход из союза на условиях, отличных от тех, которые предлагает правительство.

При этом в пресс-службе Даунинг стрит подчеркнули: Мэй не собирается вносить поправки в согласованный ей договор по Brexit. «Сложно представить себе, что мы еще можем сделать [чтобы убедить депутатов принять сделку]», — отметили в пресс-службе премьера.

Евросоюз сделал все что мог, чтобы помочь Мэй ратифицировать соглашение, написал в Twitter переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье. Он подчеркнул, что преодолеть нынешние трудности в переговорах по Brexit способна только британская сторона. Барнье также указал на необходимость ЕС активизировать принятие мер для минимизации издержек на случай Brexit без сделки.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обратился к Мэй, чтобы та признала: ее договор о выходе из ЕС «мертв и не пользуется поддержкой этой палаты [общин]». В дальнейшем правительство должно, во-первых, отказаться от Brexit без сделки и, во-вторых, пересмотреть соглашение в соответствии с требованиями лейбористов. Речь идет о том, чтобы включить в договор положений, гарантирующих создание между ЕС и Британией таможенной зоны и выполнение Лондоном условий, необходимых для доступа к Европейскому единому рынку, пояснил Корбин.

В понедельник вечером Мэй заявила, что добилась от Евросоюза уступок, которые, по ее мнению, позволят удовлетворить требованиям как ее соратников-консерваторов, так и в основном поддерживающей правительство ДЮП. «Пришло время объединиться и поддержать эту улучшенную сделку», — сказала Мэй на совместной пресс-конференции с Юнкером. Юнкер в ответ сообщил, что улучшенное соглашение — максимум, на что готовы пойти в ЕС. «Или эта сделка [будет утверждена], или Brexit может вообще не состоять​ся», — предупредил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Brexit, Великобритания, Евросоюз, Тереза Мэй, Брюссель, Лондон
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