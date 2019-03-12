Британские депутаты отвергли сделку Мэй по Brexit

Большинство британских депутатов отвергли соглашение о выходе из ЕС, которую согласовала премьер-министр Тереза Мэй. В среду законодатели проголосуют, готовы ли они покинуть союз без сделки

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Против ратификации обновленного договора премьер-министра Терезы Мэй о выходе из Евросоюза проголосовали 391 депутат, за — 242. Таким образом ​проект властей провалился с разницей в 149 голосов. Ранее депутаты уже голосовали по вопросу сделки Мэй по Brexit в январе — тогда правительство потерпело поражение с разницей в 230 голосов.

Среди тех, кто поддержал проект правительства во вторник — 235 депутата-консерватора (тори), 4 беспартийных депутата и 3 члена лейбористкой партии. Против выступили 238 лейбориста, 75 тори, 35 депутатов Шотландской национальной партии, 10 членов североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) и представители малочисленных оппозиционных партий, передает Би-би-си.

Выступая в палате общин (нижняя палата парламента) после поражения, Тереза Мэй анонсировала голосование по вопросу выхода из ЕС без предварительного соглашения. Если депутаты поддержат такое решение, то Британия покинет союз 29 марта.

Если же большинство законодателей выступят против Brexit без сделки, то в четверг депутатам предстоит согласиться — или отвергнуть — инициативу о продлении срока переговоров с Брюсселем. Затем отсрочку Brexit должны одобрить 27 стран Евросоюза.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что продление дедлайна на срок позднее мая может оказаться проблематичным, учитывая, что с 23 по 26 мая пройдут выборы нового состава Европарламента. Согласно законам ЕС, каждый участник союза должен иметь представительство на законодательном уровне. Поэтому если Brexit случиться позднее мая, то Британии придется принимать участие в выборах, подчеркнул Юнкер.