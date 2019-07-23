Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны. За него проголосовали 92 153 членов партии

Борис Джонсон (Фото: Hannah McKay / Reuters)

В Великобритании огласили итоги второго — и заключительного — этапа выборов лидера Консервативной партии (тори). Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters. Соперник Джонсона в борьбе за кресло лидера партии — глава Форин-офиса Джереми Хант — получил 46 656 голосов.

Возглавив фракцию тори, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром страны. В эту должность, как ожидается, он вступит в среду, 24 июля. На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера тори из-за провала с реализацией Brexit.

Планируется, что 24 июля Мэй в последний раз выступит в парламенте, после чего отправится в Букингемский дворец. Там 93-летняя королева Великобритании Елизавета II примет ее отставку с поста премьера.

Затем монарх примет Джонсона и формально обратится к нему с просьбой сформировать правительство под его началом. После этой церемонии Джонсон отправится в резиденцию на Даунинг-стрит. Ожидается, что новый премьер произнесет речь, в которой обозначит приоритеты на посту главы правительства.