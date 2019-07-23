Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Победа Джонсона — первый раз в истории Британии, когда глава правительства меньшинства (тори остаются у власти благодаря поддержке ольстерских юнионистов из Северной Ирландии) меняется путем внутрипартийных выборов. В понедельник бывший министр по делам Европы и Латинской Америки Алан Дункан пытался инициировать голосование о доверии Джонсону, однако такое предложение было отклонено спикером палаты общин Джоном Беркоу. Оппозиционная Лейбористская партия пока не готова выносить Джонсону вотум недоверия и, скорее всего, предпримет такой шаг после лета, пишет Huffington Post со ссылкой на собственные источники в партии.
Как проходили выборы нового премьера Британии
Первый этап выборов, в котором приняли участие только действующие депутаты парламента от консерваторов, завершился в конце июня. Этот этап был призван выявить двух самых популярных политиков из 13 кандидатов. Победителями первого этапа стали Борис Джонсон и Джереми Хант. Из борьбы выбыли министр по делам экологии Майкл Гоув, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
Во втором этапе выборов между Джонсоном и Хантом выбирали 160 тыс. рядовых членов тори, голосовавшие по почте. Голосование завершилось 22 июля. Отправить бюллетени члены партии могли до 19:00 мск.
В ходе кампании Джонсон заявлял о готовности покинуть Евросоюз без предварительного соглашения, если Брюссель не сделает Лондону дополнительных уступок. Лидер тори обещал вывести Британию из ЕС — на основании соглашения или без него — 31 октября (официальная дата Brexit).
Джонсон рассчитывает добиться от ЕС уступок по вопросу границы между Северной Ирландией (часть Соединенного королевства) и Ирландией (член ЕС). Он, в частности, требует, чтобы ЕС отказался от так называемого «механизма backstop». Такой механизм обязывает Соединенное королевство находиться в единой таможенной зоне с Союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией (часть королевства) и Ирландией (член ЕС). Брюссель считает backstop гарантом сохранения мирного процесса в Северной Ирландии, но евроскептики в Британии жалуются, что он ограничит возможности Британии заключать торговые сделки с другими странами. Соглашение Терезы Мэй о выходе из ЕС, которое включало в себя backstop, проваливалось в парламенте три раза.
Опасения Brexit без соглашения подтолкнули страны Евросоюза к контактам с командой Джонсона, пишет The Times. Переговоры с окружением нового лидера тори, в частности, ведут представители Нидерландов, Бельгии, Франции и Германии. Ожидается, что первой встречей Джонсона на международном уровне станет саммит G7, который пройдет 24–26 августа во французском Биаррице.