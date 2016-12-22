Долгие проводы: чем опасен выход Великобритании из ЕС без сделки

Лидеры Евросоюза заявили о возможности достигнуть взаимоприемлемого соглашения о выходе Великобритании из ЕС, хотя на это осталось мало времени. В противном случае британцам грозят рост цен и новые расходы при выезде за рубеж

Тереза Мэй (справа) (Фото: Alastair Grant / AP)

Европейский союз (ЕС) и Великобритания стали ближе к заключению соглашения о параметрах Brexit, сообщил в четверг по итогам саммита Евросоюза председатель Евросовета Дональд Туск. Брюссель также готов продлить переходный период после выхода Британии из ЕС, если запрос об этом поступит из Лондона, сказал Туск. По его словам, настроение у участников саммита гораздо лучше, чем после саммита в австрийском Зальцбурге в сентябре.

Саммит в Зальцбурге закончился ничем, поэтому завершившуюся в четверг встречу Туск называл моментом истины. Планировалось, что именно здесь будут согласованы основные спорные моменты и определено, на каких условиях Великобритания покинет Евросоюз, однако этого не случилось.

Следующим моментом истины может стать саммит ЕС 18 ноября, а если уж и там не получится заключить соглашение о параметрах выхода, то остается саммит в декабре, пишет газета The Independent. Согласованную сделку нужно внести на голосование в британский парламент не позднее 21 января 2019 года, проголосовать должен и Европейский парламент. Выход же Великобритании из Евросоюза должен произойти 29 марта 2019 года. ​После этого начнется так называемый переходный период, он должен продлиться до декабря 2020 года — до этого времени меры по разъединению будут реализовываться постепенно. ​

Пока общие формулировки не согласованы, власти Франции и Германии готовятся к Brexit без достижения предварительной сделки, констатирует Financial Times. Французские власти подготовили законопроект, наделяющий их правом досматривать товары из Британии, а ее граждан — получать визы перед приездом в республику, утверждает издание. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила о начале приготовлений к тому, что соглашение не будет достигнуто. К жесткому сценарию готовятся и в Великобритании.

Удар по гражданам

Выход Британии из ЕС без достижения предварительного соглашения нанесет существенный урон ее гражданам, следует из доклада британской организации по защите прав потребителей Which. В числе трудностей, с которыми они могут столкнуться, — повышение цен на потребительские товары, восстановление роуминга в странах ЕС.

В своем докладе Which опиралась на сценарий «Brexit без сделки», изложенный в официальных документах британского правительства. О том, что цены на продовольствие вырастут чуть меньше чем на треть, говорилось и в опубликованном отчете палаты лордов.

С британцев могут начать взимать комиссию на покупку услуг или товаров в ЕС с использованием банковских карт, предупреждает организация. Сегодня такая комиссия запрещена в Евросоюзе, но после выхода из ЕС она может составить до 3% от суммы. Британцы также могут столкнуться с необходимостью получать новые паспорта для путешествий по Евросоюзу, которые будут действовать полгода после возвращения из поездки, а в случае автомобильных путешествий — международные водительские удостоверения (international driving permit) и дополнительную страховку на машину. Водительское удостоверение обойдется в £5,5 (около 480 руб.).

Существует риск повышения цен на еду и медикаменты, импортируемые из ЕС. «Так как порядка 30% того, что мы едим, импортируется из ЕС, это (Brexit без сделки. — РБК) будет иметь последствия для рынка продовольствия и [влиять] на потребительский выбор», — объясняют авторы. Рост цен будет зависеть от того, какие пошлины удастся согласовать, но цены, например, на мясо могут вырасти в пределах от 5 до 29%, а на томаты — от 9 до 18%.

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Авторы исследования также обратили внимание на рост беспокойства граждан в связи с Brexit. Если в сентябре 2016 года перспектива выхода из ЕС внушала тревогу 39% британских респондентов, то в сентябре 2018 года этот показатель вырос до 62%. Больше всего британцев волнует, не повысятся ли после Brexit цены на энергию и товары потребления, уточняют эксперты.

Небольшие потери для экономики

Brexit без сделки приведет к экономическим потерям, но для экономики страны в целом они «окажутся небольшими», утверждают эксперты аналитического центра Open Europe в опубликованном 15 октября докладе. «Это будет сравнительно незначительное экономическое событие», — констатировали они.

Исходя из подсчетов Open Europe, Brexit без сделки приведет к ежегодной потере 0,17% роста ВВП с 2018 до 2030 года. Всего до 2030 года ВВП Британии может потерять 2,2% своего объема. Такие потери можно восполнить, реализовав программу действий по односторонней либерализации экономики, утверждают эксперты. Эта программа включает в себя, во-первых, отказ от применения тарифов в отношении импорта из ЕС, а во-вторых, либерализацию стандартов для бизнеса в Британии, которая будет привлекать в страну больше прямых иностранных инвестиций. Претворение этих мер в жизнь позволит Британии отыграть потерю 1,7% ВВП, сократив потери до 0,5% ВВП с 2018 до 2030 года.

О чем продолжаются споры

Наиболее противоречивой темой переговоров остается граница между Республикой Ирландия (член Евросоюза) и Северной Ирландией (входит в состав Соединенного Королевства). Отсутствие физического барьера между двумя частями одного острова является условием соглашения 1998 года, урегулировавшего религиозный конфликт в Северной Ирландии. И Лондон, и Брюссель убеждены: ирландская граница должна остаться прозрачной. Однако стороны не могут договориться, как этого можно добиться. Нынешний план премьер-министра Мэй предполагает в том числе выход Британии из Европейского единого рынка (ЕЕР) и Таможенного союза ЕС. Прекращение членства в этих институтах необходимо, чтобы страна имела возможность вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

Евросоюз предлагает сценарий, при котором Северная Ирландия на время остается членом ЕЕР и Таможенного союза. Это решение может быть временным, позволив Британии и ЕС оставить ирландскую границу прозрачной, пока Лондон и Брюссель будут искать более приемлемые варианты решения проблемы. Однако, по мнению Мэй, такой шаг чреват подрывом конституционного строя и нарушением территориальной целостности​ страны. Против выступает и североирландская Демократическая юнионистская партия, которая поддерживает правящих консерваторов (тори) в парламенте. Члены этой партии готовы выйти из ЕС только на общих условиях. Мэй также не желает соглашаться на временное решение проблемы ирландской границы, если не будет оговорена дата истечения этой отсрочки.

Появление на границе КПП и пограничников — впервые со времен гражданского конфликта между протестантами и католиками — осложнит жизнь гражданам и бизнесам двух Ирландий, сотрудничающих между собой или поддерживающих друг с другом контакты. Переговорщик от ЕС Мишель Барнье считает, что соглашение о границе требуется заключить по политическим, гуманитарным и экономическим причинам.