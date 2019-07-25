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Борис Джонсон сформировал правительство лояльных Как масштабная перекройка кабинета министров скажется на политике Великобритании
Борис Джонсон назначил на ключевые позиции в кабинете своих твердых сторонников. РБК изучил биографии главных членов правительства, вызовы, с которыми они столкнутся, и их отношение к России
Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

В четверг, 25 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первое заседание кабинета после масштабных перестановок в нем. После того как Джонсон в среду вступил в должность премьера, свои посты покинули 17 министров — 11 были отправлены в отставку, еще шесть ушли по собственному желанию. Это рекордные по численности перестановки в правительстве (при переходе премьерского поста к представителю той же партии) в послевоенной истории Британии. Так, когда в 2016 году Тереза Мэй сменила в должности премьера Дэвида Кэмерона, своих постов лишились 13 министров, а когда в 2007-м лейборист Гордон Браун сменил лейбориста Тони Блэра — 11.

Политика
Джонсон назначил ключевых министров

В общей сложности в кабинет Бориса Джонсона войдут 33 человека, среди них министры, а также лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг и отвечающий за дисциплину в парламентской фракции партии Марк Спенсер. Среди 33 членов кабинета восемь женщин и шесть представителей этнических меньшинств. Все члены кабинета поддерживают готовность Джонсона выйти из Евросоюза без предварительного соглашения, если Брюссель не предоставит Лондону выгодных условий.

В четверг Джонсон также впервые обратился к палате общин, назвав подготовку к Brexit без соглашения приоритетом его правительства. Он заявил, что Британия стоит «на пороге золотого века» своей истории и что к 2050 году королевство станет самой процветающей страной в Европе.

Команда Джонсона крайне лояльна ему и поддерживает его политический курс, в частности по Brexit, сказал РБК эксперт клуба «Валдай», член Академии общественных наук Британии Дэвид Лэйн. «Это отличает его от Мэй, чья команда была более разнородной», — пояснил он.

Кого Джонсон назначил на ключевые посты в кабинете и на какие вызовы министрам предстоит ответить — в материале РБК.

Политика
«Столкнется с реальностью»: западные СМИ — о премьерстве Джонсона

Саджид Джавид, канцлер Казначейства (министр финансов), прежде глава МВД

Джавид — первый в британской истории представитель этнических меньшинств на посту канцлера Казначейства. Он вырос в семье водителя автобуса, учился в Эксетерском университете на юго-западе Британии, а затем работал банкиром в лондонском Сити. Джавид считается сторонником ускорения в Британии рыночных реформ и снижения налоговой нагрузки. В числе сфер, на которые, по его мнению, государству нужно тратить больше средств, Джавид называл полицейский бюджет. На референдуме в 2016 году Джавид поддержал членство в ЕС, но потом выступал за Brexit и готов к выходу из союза без соглашения.

Главный вызов: реализация бюджетной повестки Джонсона

В ходе своей кампании перед выборами лидера консерваторов Джонсон обещал снизить налоги для среднего класса, что будет стоить казне около £20 млрд каждый год. Кроме того, новый премьер также хочет увеличить траты на полицию и школы. Однако Brexit без сделки приведет к снижению инвестиций в Британию и созданию новых торговых барьеров, отмечала в своем докладе британская Служба бюджетной ответственности. Из-за этого британская казна потеряет как минимум £30 млрд в год, говорилось в документе. Ранее Джавид утверждал, что Британия сможет выдержать ущерб из-за Brexit без соглашения.

Доминик Рааб, министр иностранных дел, прежде член парламента, ранее министр по делам Brexit

Рааб — сын беженца из Чехословакии, бежавшего в Британию перед Второй мировой войной. Рааб окончил Оксфордский и Кембриджский университеты, после чего работал юристом. Он известен как один из самых жестких и последовательных сторонников Brexit в кабинете, агитировал за выход из ЕС в 2016 году, а потом покинул кабинет Мэй из-за ее уступок на переговорах с Брюсселем.

Рааб критиковал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина за мягкую позицию в отношении России. Он, в частности, высмеял Корбина за предложение передать Москве образец отравляющего вещества, которым в английском городе Солсбери были «отравлены» Сергей и Юлия Скрипаль.

Главные вызовы

  • Переговоры с Евросоюзом

До выхода из ЕС Рааб будет взаимодействовать с коллегами из 27 стран Евросоюза по вопросам международной повестки, а также по Brexit. Если Лондон и Брюссель договорятся о соглашении, то Рааб будет вести переговоры о будущем формате дипломатического сотрудничества Британии и ЕС. Механизм backstop обязывает Соединенное Королевство находиться в единой таможенной зоне с союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией и Ирландией. Рааб и Джонсон считают необходимым избавиться от него. Ранее Рааб утверждал, что почти уговорил Брюссель избавиться от backstop, но ему помешала команда Мэй.

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  • Иранский вопрос

19 июля иранские катера задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Британские власти сочли действия Ирана неоправданными и пригрозили «серьезными последствиями». Аналитики назвали действия Ирана ответом на задержание в начале июля Британией иранского танкера Grace 1 в водах Гибралтара, предположительно, перевозившего нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС. Чтобы разрешить конфликт, Британия и Иран должны прежде всего обменяться экипажами, которые были задержаны на танкерах, в качестве гуманитарного жеста, считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмей.

  • Отношения с США и реформа МИДа

10 июля посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку. Это решение он объяснил стремлением положить конец скандалу, разразившемуся после того, как в СМИ попали копии его сообщений Форин-офису, в которых Дэррок критически отзывался о действиях администрации Дональда Трампа.

Одним из первых решений нового главы внешнеполитического ведомства должно стать назначение нового посла в Вашингтоне. В четверг, 25 июля, комитет палаты общин по иностранным делам опубликовал доклад, в котором дал правительству рекомендации, как преодолеть последствия скандала с Дэрроком и избежать подобных инцидентов впредь. Во-первых, законодатели выразили желание, чтобы кандидат на пост следующего посла в США перед вступлением в должность выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам. Во-вторых, депутаты указали на необходимость реформировать систему коммуникаций Форин-офиса, чтобы избежать попадание в публичное пространство депеш дипломатов. В-третьих, отметили члены комитета, стоит жестче наказывать тех, кто передает закрытую дипломатическую информацию в СМИ.

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Бэн Уоллес, министр обороны, прежде министр по делам безопасности

Уоллес окончил военную академию Сандхёрст, которую оканчивали Уинстон Черчилль и принц Гарри. Затем он провел восемь лет на военной службе. На референдуме в 2016 году по Brexit Уоллес поддержал членство в ЕС и ранее утверждал, что Brexit без соглашения нанесет ущерб безопасности страны. Несмотря на прежние расхождения во взглядах с Джонсоном по Brexit, Уоллес — один из самых близких друзей нового премьера и поддерживал его в ходе кампании на внутрипартийных выборах лидера консерваторов в 2016 году, когда в итоге победила Мэй.

Ранее Уоллес утверждал, что с ним пытались войти в контакт члены палаты лордов, которые были связаны с россиянами. В частности, рассказывал Уоллес, с ним хотел встретиться лорд Грегори Баркер, который является председателем совета директоров компании En+, ранее принадлежавшей Олегу Дерипаске. Баркер хотел поговорить с Уоллесом об антироссийских санкциях, но Уоллес ему отказал. Уоллес также жестко критиковал Россию после покушения на Скрипалей. Он выступил против проведения совместного расследования инцидента с Москвой. «Это то же самое, что просить Аль Капоне проверить свою налоговую отчетность», — говорил он.

Главный вызов: увеличение оборонного бюджета

Два предшественника Уоллеса — Гэвин Уильямсон и Пенни Мордант — в соответствии с приоритетами консерваторов указывали на необходимость увеличить расходы на оборону. Оборонный бюджет страны составлял (*.pdf) в прошлом финансовом году £36,9 млрд. Ранее комитет палаты общин по финансовому контролю призвал правительство увеличить инвестиции в оборону на £15 млрд в течение следующих десяти лет. Дополнительные средства необходимы для закупок нового вооружения.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Великобритания, Борис Джонсон
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