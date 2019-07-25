Кого Джонсон назначил на ключевые посты в кабинете и на какие вызовы министрам предстоит ответить — в материале РБК.
Саджид Джавид, канцлер Казначейства (министр финансов), прежде глава МВД
Джавид — первый в британской истории представитель этнических меньшинств на посту канцлера Казначейства. Он вырос в семье водителя автобуса, учился в Эксетерском университете на юго-западе Британии, а затем работал банкиром в лондонском Сити. Джавид считается сторонником ускорения в Британии рыночных реформ и снижения налоговой нагрузки. В числе сфер, на которые, по его мнению, государству нужно тратить больше средств, Джавид называл полицейский бюджет. На референдуме в 2016 году Джавид поддержал членство в ЕС, но потом выступал за Brexit и готов к выходу из союза без соглашения.
Главный вызов: реализация бюджетной повестки Джонсона
В ходе своей кампании перед выборами лидера консерваторов Джонсон обещал снизить налоги для среднего класса, что будет стоить казне около £20 млрд каждый год. Кроме того, новый премьер также хочет увеличить траты на полицию и школы. Однако Brexit без сделки приведет к снижению инвестиций в Британию и созданию новых торговых барьеров, отмечала в своем докладе британская Служба бюджетной ответственности. Из-за этого британская казна потеряет как минимум £30 млрд в год, говорилось в документе. Ранее Джавид утверждал, что Британия сможет выдержать ущерб из-за Brexit без соглашения.
Доминик Рааб, министр иностранных дел, прежде член парламента, ранее министр по делам Brexit
Рааб — сын беженца из Чехословакии, бежавшего в Британию перед Второй мировой войной. Рааб окончил Оксфордский и Кембриджский университеты, после чего работал юристом. Он известен как один из самых жестких и последовательных сторонников Brexit в кабинете, агитировал за выход из ЕС в 2016 году, а потом покинул кабинет Мэй из-за ее уступок на переговорах с Брюсселем.
Рааб критиковал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина за мягкую позицию в отношении России. Он, в частности, высмеял Корбина за предложение передать Москве образец отравляющего вещества, которым в английском городе Солсбери были «отравлены» Сергей и Юлия Скрипаль.
Главные вызовы
До выхода из ЕС Рааб будет взаимодействовать с коллегами из 27 стран Евросоюза по вопросам международной повестки, а также по Brexit. Если Лондон и Брюссель договорятся о соглашении, то Рааб будет вести переговоры о будущем формате дипломатического сотрудничества Британии и ЕС. Механизм backstop обязывает Соединенное Королевство находиться в единой таможенной зоне с союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией и Ирландией. Рааб и Джонсон считают необходимым избавиться от него. Ранее Рааб утверждал, что почти уговорил Брюссель избавиться от backstop, но ему помешала команда Мэй.
19 июля иранские катера задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Британские власти сочли действия Ирана неоправданными и пригрозили «серьезными последствиями». Аналитики назвали действия Ирана ответом на задержание в начале июля Британией иранского танкера Grace 1 в водах Гибралтара, предположительно, перевозившего нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС. Чтобы разрешить конфликт, Британия и Иран должны прежде всего обменяться экипажами, которые были задержаны на танкерах, в качестве гуманитарного жеста, считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмей.
- Отношения с США и реформа МИДа
10 июля посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку. Это решение он объяснил стремлением положить конец скандалу, разразившемуся после того, как в СМИ попали копии его сообщений Форин-офису, в которых Дэррок критически отзывался о действиях администрации Дональда Трампа.
Одним из первых решений нового главы внешнеполитического ведомства должно стать назначение нового посла в Вашингтоне. В четверг, 25 июля, комитет палаты общин по иностранным делам опубликовал доклад, в котором дал правительству рекомендации, как преодолеть последствия скандала с Дэрроком и избежать подобных инцидентов впредь. Во-первых, законодатели выразили желание, чтобы кандидат на пост следующего посла в США перед вступлением в должность выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам. Во-вторых, депутаты указали на необходимость реформировать систему коммуникаций Форин-офиса, чтобы избежать попадание в публичное пространство депеш дипломатов. В-третьих, отметили члены комитета, стоит жестче наказывать тех, кто передает закрытую дипломатическую информацию в СМИ.
Бэн Уоллес, министр обороны, прежде министр по делам безопасности
Уоллес окончил военную академию Сандхёрст, которую оканчивали Уинстон Черчилль и принц Гарри. Затем он провел восемь лет на военной службе. На референдуме в 2016 году по Brexit Уоллес поддержал членство в ЕС и ранее утверждал, что Brexit без соглашения нанесет ущерб безопасности страны. Несмотря на прежние расхождения во взглядах с Джонсоном по Brexit, Уоллес — один из самых близких друзей нового премьера и поддерживал его в ходе кампании на внутрипартийных выборах лидера консерваторов в 2016 году, когда в итоге победила Мэй.
Ранее Уоллес утверждал, что с ним пытались войти в контакт члены палаты лордов, которые были связаны с россиянами. В частности, рассказывал Уоллес, с ним хотел встретиться лорд Грегори Баркер, который является председателем совета директоров компании En+, ранее принадлежавшей Олегу Дерипаске. Баркер хотел поговорить с Уоллесом об антироссийских санкциях, но Уоллес ему отказал. Уоллес также жестко критиковал Россию после покушения на Скрипалей. Он выступил против проведения совместного расследования инцидента с Москвой. «Это то же самое, что просить Аль Капоне проверить свою налоговую отчетность», — говорил он.
Главный вызов: увеличение оборонного бюджета
Два предшественника Уоллеса — Гэвин Уильямсон и Пенни Мордант — в соответствии с приоритетами консерваторов указывали на необходимость увеличить расходы на оборону. Оборонный бюджет страны составлял (*.pdf) в прошлом финансовом году £36,9 млрд. Ранее комитет палаты общин по финансовому контролю призвал правительство увеличить инвестиции в оборону на £15 млрд в течение следующих десяти лет. Дополнительные средства необходимы для закупок нового вооружения.