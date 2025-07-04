Армения выразила протест России из-за «враждебной пропаганды»

МИД Армении выразил возмущение из-за заявлений, что задержания в рамках предотвращения госпереворота расцениваются Россией как недружественные шаги. Кремль подчеркивал, что Москва не намерена вмешиваться в дела Армении

Сергей Копыркин (Фото: МИД России)

МИД Армении вручил ноту протеста послу России в Ереване Сергею Копыркину в связи с «оскорбительными высказываниями», звучавшими в эфире российских телеканалов, а также «нападками на деятельность властей». Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Radar Armenia.

В ноте выражен решительный протест против «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропаганды против правительства Республики Армения в средствах массовой информации России, что активно подогревается заявлениями некоторых должностных лиц, депутатов Государственной думы, СМИ, представителей экспертного сообщества».

Высказывания, звучащие в эфире российских телеканалов, МИД Армении назвал неприемлемыми. Они ведут к «нейтрализации положительных результатов», которые были достигнуты благодаря визитам высших должностных лиц двух стран, добавили в ведомстве.

Комментарии и заявления некоторых депутатов Госдумы насчет действий армянских правоохранителей для предотвращения попытки госпереворота «вызывают не только удивление, но и возмущение», подчеркнули в МИД республики.

«Согласно этим заявлениям, задержание лиц, планирующих государственный переворот, расценивается как «очередной недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — отмечается в заявлении.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила РБК, что в ноте протеста Армении «содержатся цитаты заявлений российских государственных и общественных деятелей, которые почему-то не понравились правительству Пашиняна». «Невероятно, но даже мои комментарии о недопустимости забвения геноцида армян, тоже не нравятся. Например, эта цитата: « Вы можете представить, что еще несколько лет назад, что кто- то, являясь гражданином Армении, на территории Армении, по национальности армянин, может сказать, что геноцида армян не было? И вдруг сейчас человек, который является руководителем государства, говорит, что такого геноцида в

общем-то и не было», — рассказала Захарова.

Пашинян несколько раз предлагал снизить накал риторики в отношении геноцида армян, произошедшего в начале XX века в Турции. Так, в марте он заявил турецким СМИ: «Наша официальная позиция заключается в том, что международное признание геноцида армян не входит сегодня в число наших внешнеполитических приоритетов». Эти заявления вызывают критику со стороны оппозиции в Армении.

В Армении развивается политический кризис — конфликт между премьером Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Противостояние началось еще в 2024 году, когда армянская церковь поддержала протесты против правительства Пашиняна. Весной 2025 года премьер-министр обвинил главу церкви в нарушении духовного обета и призвал к его отставке. Это вызвало резкую реакцию верующих и духовенства.

В июне 2025 года власти Армении заявили о пресечении попытки государственного переворота, который хотели совершить члены «Священной борьбы» — движения, созданного в 2024 году во время протестов. Полиция арестовала его лидера и главу Тавушской епархии ААЦ Баграта Галстаняна, нескольких участников, а также многих известных сторонников движения. Из-за поддержки церкви также был арестован глава группы компаний «Ташир», российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян.

Задержания сопровождались протестами и столкновениями с сотрудниками службы безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров не отрицал, что ситуация в Армении является внутренним делом страны, но отмечал, что «нападки на церковь» становятся поводом для беспокойства.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских чиновников и экспертов не вмешиваться в дела страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва «никоим образом» не хочет этого делать. Вместе с тем он призвал не забывать, что в России живут несколько миллионов армян, которые «с болью смотрят на эти события» и многие из которых «не приемлют то, что происходит».