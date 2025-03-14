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Пашинян заявил, что признание геноцида армян не является приоритетом

Пашинян: международное признание геноцида армян не является приоритетом Армении

Международное признание геноцида армян в Османской Турции в 1915 году не входит во внешнеполитические приоритеты Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью представителям турецких СМИ.

«Наша официальная позиция заключается в том, что международное признание геноцида армян не входит сегодня в число наших внешнеполитических приоритетов», — приводит его слова «Общественное радио Армении».

Так Пашинян ответил на вопрос о влиянии геноцида на отношения между Арменией и Турцией в настоящее время.

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24 апреля 1915 года считается в Армении днем начала геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 в США нижняя палата конгресса признала геноцид армян. А в декабре того же года резолюцию с признанием и осуждением геноцида принял и американский сенат.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции тогда назвали решение «политическим спектаклем» и указали на то, что принятый документ не имеет обязательной юридической силы.

В 2021 году в день начала геноцида армян бывший президент США Джо Байден назвал события XX века геноцидом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил его поступок, а МИД Турции тогда призвал Байдена «исправить эту серьезную ошибку» и обвинил в популизме.

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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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