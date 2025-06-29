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Политика ,  
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Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении

Песков: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении около резиденции Католикоса в Эчмиадзине
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении около резиденции Католикоса в Эчмиадзине (Фото: РИА Новости)

Политический кризис, который сейчас разворачивается в Армении — это внутреннее дело страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Журналист опубликовал видео в своем телеграм-канале.

«Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», — сказал он.

В то же время Песков призвал не забывать, что в России живут несколько миллионов армян, которые «с болью смотрят на эти события», и многие из которых «не приемлют то, что происходит».

Армянская церковь: чем отличается, кто руководит, отношения с властью
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Фото:Арам Нерсесян / РИА Новости

В Армении развивается политический кризис — конфликт между государством и Армянской апостольской церковью. Все началось с того, что армянская церковь поддержала протесты в 2024 году, после чего премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил главу церкви в нарушении духовного обета и призвал к его отставке. Это вызвало резкую реакцию верующих и духовенства.

Движение «Тавуш во имя Родины» (оно же «Священная борьба») было создано в 2024 году во время серии акций протестов и маршей, начавшихся в связи с сообщением о делимитации азербайджано-армянской границы. Движение возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, глава Тавушской епархии, входящей в Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

В июне 2025 года власти Армении заявили о пресечении попытки государственного переворота, который хотели совершить члены движения. Полиция арестовала нескольких участников «Священной борьбы», Галстаняна, а также многих известных сторонников движения. Из-за поддержки церкви также был арестован глава группы компаний «Ташир», российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян.

Задержания сопровождались протестами и столкновениями с сотрудниками службы безопасности.

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Армения протесты Дмитрий Песков вмешательство России
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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