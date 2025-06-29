Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении
Политический кризис, который сейчас разворачивается в Армении — это внутреннее дело страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Журналист опубликовал видео в своем телеграм-канале.
«Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», — сказал он.
В то же время Песков призвал не забывать, что в России живут несколько миллионов армян, которые «с болью смотрят на эти события», и многие из которых «не приемлют то, что происходит».
В Армении развивается политический кризис — конфликт между государством и Армянской апостольской церковью. Все началось с того, что армянская церковь поддержала протесты в 2024 году, после чего премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил главу церкви в нарушении духовного обета и призвал к его отставке. Это вызвало резкую реакцию верующих и духовенства.
Движение «Тавуш во имя Родины» (оно же «Священная борьба») было создано в 2024 году во время серии акций протестов и маршей, начавшихся в связи с сообщением о делимитации азербайджано-армянской границы. Движение возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, глава Тавушской епархии, входящей в Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).
В июне 2025 года власти Армении заявили о пресечении попытки государственного переворота, который хотели совершить члены движения. Полиция арестовала нескольких участников «Священной борьбы», Галстаняна, а также многих известных сторонников движения. Из-за поддержки церкви также был арестован глава группы компаний «Ташир», российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян.
Задержания сопровождались протестами и столкновениями с сотрудниками службы безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года