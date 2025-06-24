Пашинян заявил о «неудавшемся госперевороте мошенников»

Издание Civic опубликовало «Стратегию переворота», подготовленную, по его данным, оппозицией. В документе фигурируют Карапетян, «дочка» РЖД и «Газпром Армения». Пашинян заявил о «неудавшемся государственном перевороте мошенников»

Никол Пашинян (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

«Мошенники» намеревались осуществить в Армении госпереворот, однако попытка не удалась. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

«Этот процесс войдет в историю как «неудавшийся государственный переворот мошенников», — написал он, прикрепив к посту ссылку на материал издания Civic.

В статье говорится, что армянская оппозиция готовила в стране госпереворот и разработала с этой целью специальный план. В нем упомянуты экс-президенты Армении и российские компании.

Civic утверждает, что «план переворота» армянская оппозиция готовила против действующего правительства. Документ изданию предоставили «надежные источники в оппозиции», говорится в статье.

Портал опубликовал сканы неизвестного документа, состоящего из семи страниц. Он озаглавлен как «Стратегия переворота». В начале текста обозначена «цель — свержение режима Никола Пашиняна» и передача власти народу, церкви и другим структурам.

В документе сказано, что реализация плана должна начаться 23 июля. В разделе «человеческий ресурс» упомянуты бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Србазан (Галстанян), недавно арестованный миллиардер Самвел Карапетян и основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Также в перечне фигурируют российские компании «Газпром Армения» и Южно-Кавказская железная дорога, принадлежащая РЖД.

РБК направил запрос в «Газпром».

«План» состоит из восьми фаз, включая нулевую. Последняя должна завершиться 30 сентября формированием временного совета, «институциональным переходом и процессом международного признания нового курса», а также «чисткой остатков прежней системы».

Летом 2024 года в Армении прошли антиправительственные акции протеста с участием движения «Тавуш во имя Родины» и его лидера — Галстаняна. Последний одновременно являлся руководителем Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Протесты начались, после того как Армения и Азербайджан согласовали делимитацию и демаркацию границы в Тавушской области, в результате которой последнему отошли четыре приграничных села. Галстанян счел передачу Баку сел незаконной. Протестующие предлагали выдвинуть его кандидатом в премьеры страны.

В мае премьер начал активно критиковать ААЦ и, в частности, обвинил католикоса Гарегина II — первоиерарха церкви — в нарушении целибата, призвав его оставить пост. Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением о том, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви, «ставя себя выше закона», с лексикой, оскорблениями и обвинениями, «не подобающими государственному деятелю».

В середине июня суд в Ереване арестовал 59-летнего миллиардера, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Силовики провели в его доме обыск. Предпринимателя обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении). По данным News.am, уголовное дело связано с поддержкой Карапетяном ААЦ. Защита бизнесмена сообщила, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека, так как считает, что «национальные механизмы защиты» утратили эффективность.