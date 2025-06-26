В Армении число арестованных за попытку госпереворота достигло 15 человек

Фото: Следственный комитет Республики Армения

В Армении правоохранительные органы арестовали 15 участников «Священной борьбы», сообщает издание News.am со ссылкой на следственный комитет.

По данным агентства, члены движения взяты под стражу в рамках уголовного дела о государственном перевороте и подготовке террористического акта.

25 июня 2025 года правоохранители задержали 14 участников движения «Священная борьба».

Следствие обнаружило при обысках целый ряд вещей, доказывающих причастность задержанных к подготовке государственного переворота: оружие и боеприпасы, дроны, петарды, дымовые шашки, военная экипировка, средства радиосвязи, а также «растительная масса, напоминающая наркотики».

Движение «Тавуш во имя Родины» (оно же «Священная борьба») было создано в 2024 году во время серии акций протестов и маршей, начавшихся в связи с сообщением о делимитации азербайджано-армянской границы. Движение возглавляет архиепископ Баграт, глава Тавушской епархии, входящей в Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

Помимо сторонников движения, 25 июня 2025 года обыск также прошел у Галстаняна. В последствии правоохранительные органы увезли его. Суд в Ереване арестовал Галстаняна на два месяца.