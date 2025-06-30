Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении

Ереван призывает Москву не вмешиваться во внутренние дела Армении, сказал Мирзоян, комментируя заявление Лаврова. Глава МИД России отмечал, что речь идет о «внутреннем деле наших соседей», но происходящее вызывает озабоченность

Арарат Мирзоян (Фото: Hakan Nural / Anadolu / Reuters)

Российским экспертам и чиновникам, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, не следует вмешиваться во внутренние дела Армении, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Ереване.

Мирзоян заявил, что в одном из своих недавних выступлений Лавров использовал формулировку «борьба властей Армении против церкви». «До пресс-конференции успел ознакомиться с комментарием любимого коллеги — Лаврова. Информация господина Лаврова неполная и неверная. В Армении не ведется борьба властей против церкви», — заявил глава МИД Армении (цитата по News.am).

Мирзоян заверил, что речь идет об «участии нескольких церковников в политической деятельности», а, по информации правоохранителей, — об их участии «в подготовке или инициировании честного переворота».

«Это касается процесса и внутреннего дела Армении. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Армении», — сказал министр, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и медиа. Он отметил, что следует с большим уважением относиться к суверенитету Армении.

С прошлой недели в Армении начались следственные действия и задержания в отношении армянских священнослужителей. Армянский премьер Никол Пашинян завил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Среди арестованных — священнослужитель Армянской апостольской церкви, лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт, критиковавший Пашиняна. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян.

Лавров не отрицал, что ситуация в Армении является внутренним делом страны, но подчеркивал, что «нападки на церковь» становятся поводом для беспокойства. «Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянско-апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность», — сказал министр сегодня по итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что Москва «никоим образом» не хочет вмешиваться во внутренние дела Еревана. Вместе с тем он призвал не забывать, что в России живут несколько миллионов армян, которые «с болью смотрят на эти события» и многие из которых «не приемлют то, что происходит».