Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении
Российским экспертам и чиновникам, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, не следует вмешиваться во внутренние дела Армении, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Ереване.
Мирзоян заявил, что в одном из своих недавних выступлений Лавров использовал формулировку «борьба властей Армении против церкви». «До пресс-конференции успел ознакомиться с комментарием любимого коллеги — Лаврова. Информация господина Лаврова неполная и неверная. В Армении не ведется борьба властей против церкви», — заявил глава МИД Армении (цитата по News.am).
Мирзоян заверил, что речь идет об «участии нескольких церковников в политической деятельности», а, по информации правоохранителей, — об их участии «в подготовке или инициировании честного переворота».
«Это касается процесса и внутреннего дела Армении. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Армении», — сказал министр, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и медиа. Он отметил, что следует с большим уважением относиться к суверенитету Армении.
С прошлой недели в Армении начались следственные действия и задержания в отношении армянских священнослужителей. Армянский премьер Никол Пашинян завил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Среди арестованных — священнослужитель Армянской апостольской церкви, лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт, критиковавший Пашиняна. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян.
Лавров не отрицал, что ситуация в Армении является внутренним делом страны, но подчеркивал, что «нападки на церковь» становятся поводом для беспокойства. «Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянско-апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность», — сказал министр сегодня по итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что Москва «никоим образом» не хочет вмешиваться во внутренние дела Еревана. Вместе с тем он призвал не забывать, что в России живут несколько миллионов армян, которые «с болью смотрят на эти события» и многие из которых «не приемлют то, что происходит».
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