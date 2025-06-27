В Армении завели дело на протестующих, отбивших у силовиков архиепископа

Следственный комитет Армении завел дело против препятствовавших задержанию архиепископа Микаэла Аджапахяна. Протестующие люди отбили его у силовиков. Архиепископ уже поехал в СК

Фото: РИА Новости

Следственный комитет Армении возбудил дело из-за препятствования гражданами задержанию главы Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна, сообщила пресс-служба СК в соцсети Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Учитывая, что в ходе производства по делу было воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов группой лиц, следовательно, по данному факту возбуждено также уголовное дело по признаку воспрепятствования осуществлению правосудия», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе ведомства напомнили, что вмешательство в законную профессиональную деятельность правоохранительных органов может повлечь за собой уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу Армении, вмешательство в деятельность следователя или лица, производящего дознание, наказывается в том числе лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее против Аджапахяна завели дело о публичных призывах к захвату власти — ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Республики Армения. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. 27 июня власти вынесли постановление об аресте архиепископа для заключения под стражу.

После этого сотрудники правоохранительных органов начали следственные действия на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ). Верующие и часть священников перекрыли выход из резиденции и не давали Аджапахяну выйти к силовикам. Правоохранители применили силу к находящимся в резиденции священникам, и завязалась драка.

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Архиепископ заявил, что не собирался скрываться от силовиков. «Я не хочу создавать впечатление, что прячусь за своих братьев, и я ни за кого не прячусь. Они (СНБ) пришли за мной, я пойду. Я еще громче заявлю, что происходящее незаконно. Я не представляю угрозы для этой страны, главная угроза — во власти», — сказал он.

Сейчас Аджапахян с адвокатами поехал в Следственный комитет, пишет News.am со ссылкой на адвоката Ару Зограбяна. Однако, как отмечает «РИА Новости», на пути его машины вновь встали люди, не дающие ему выехать с территории церковного комплекса.

Конфликт ААЦ и премьер-министра Армении Никола Пашиняна разгорелся в последние месяцы, в активную фазу он перешел из-за того, что тот обвинил ее предстоятеля, католикоса Гарегина II, в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее. До этого церковные власти Армении регулярно критиковали политику официального Еревана, в том числе по вопросам переговоров с Азербайджаном и ситуации в Нагорном Карабахе, который в 2023 году перешел под контроль Баку.

В июне в Армении арестовали главу группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна, выступавшего в поддержку церкви, а также лидера движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграта Галстаняна. По версии СК Армении, движение «Священная борьба» планировало теракты и действия, направленные на захват власти в стране.