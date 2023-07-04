В Грузии назвали оскорбительным требование Украины передать Саакашвили

В отправке Михаила Саакашвили в Грузию в 2021 году участвовали некоторые высокопоставленные украинские чиновники, тогда как сегодня то же самое украинское правительство требует передать его обратно, отметил Кобахидзе

Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает Rustavi 2.

«Что касается вчерашнего шага президента Украины, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине: это касается президента страны, которая находится в состоянии войны, но в целом такая позиция правительства оскорбительна для нас», — сказал он.

По словам Кобахидзе, для Тбилиси также оскорбительно, что некоторые высокопоставленные украинские чиновники были причастны к отправке Саакашвили в Грузию в 2021 году и сегодня то же самое правительство требует его возвращения обратно на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно призывал Тбилиси «остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили», предлагая «различные опции [его] спасения». Он поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и предложить тому покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После поражения на очередных выборах он покинул страну.

В Грузии экс-президента обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. В грузинской Генпрокуратуре говорили, что ему грозит до 11 лет лишения свободы.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Какое-то время он возглавлял Одесскую область. В том же году политика лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.

В 2017 году из-за конфликта с Порошенко Саакашвили лишился украинского гражданства и покинул страну. Два года спустя, после победы Зеленского на выборах президента, он вернулся на Украину и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

Политик несколько раз объявлял о намерении вернуться в Грузию. 6 сентября 2021 года экс-президент заявил, что не боится ареста на родине, так как «грузинский народ победит и освободит» его. Свой приезд в страну Саакашвили приурочил к выборам в органы местного самоуправления. Тем не менее в октябре 2021 года его задержали.

В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В феврале суд в Тбилиси отказал ему в освобождении по состоянию здоровья, а в мае ЕСПЧ не удовлетворил иск об отсрочке отбывания наказания для лечения в зарубежной клинике.

Саакашвили не раз говорил, что «борется за выживание» и находится «на грани смерти». Так, 3 июля этого года на заседании суда он показал, насколько похудел в заключении.