ЕСПЧ отказал Саакашвили в иске о переводе на лечение заграницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил иск адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отсрочки отбывания наказания с целью лечения в одной из зарубежных клиник. Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает 1TV.GE.

«Страсбургский суд сегодня обнародовал свое решение, в котором осужденному Михаилу Саакашвили отказано в переводе в Варшаву, а государству не поручено переводить его в другое лечебное учреждение внутри страны», — сказал Брегадзе, отметив, что Саакашвили смогут перевести в другое лечебное учреждение только с разрашения медиков.

Адвокаты Саакашвили подали иск в Страсбургский суд 11 апреля 2023 года.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2007 по 2013 год, затем переехал на Украину, где был советником занимавшего тогда пост президента страны Петра Порошенко и возглавлял Одесскую область.

Политик вернулся в Грузию перед парламентскими выборами, там его вскоре задержали. Против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате. После ухудшения здоровья Саакашвили перевели из-под стражи в больницу. В марте он рассказал, что похудел со 120 до 64 кг, а если вес упадет еще ниже, то врачи прогнозируют почечную недостаточность.

Суд в феврале и марте отказался освободить политика.