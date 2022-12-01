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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Медики сообщили о 10 диагнозах Саакашвили и риске комы и смерти

Медики предупредили о риске комы и смерти у экс-президента Грузии Саакашвили
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Группа медицинских экспертов поставила бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 10 основных диагнозов, которые не совместимы с его тюремным заключением. Об этом сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на отчет неправительственный организации «Эмпатия».

Саакашвили обследовала медицинская комиссия с участием 10 грузинских и шести международных экспертов. «У исследуемого лица более 20 диагнозов или симптомокомплексов, 10 из которых являются ведущими и не совместимы с его тюремным заключением», — говорится в документе.

По мнению врачей, заболевания развились после ареста Саакашвили в результате «пыток и негуманного обращения». У него выявили нейропсихологические, гастроэнтерологические диагнозы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадку неясной этиологии, анорексию, зафиксировали быструю потерю массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле и мышечные спазмы, которые «могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации», указали медики.

При токсикологическом исследовании образца волос были обнаружены следы бария, висмута и ртути. При отсутствии диагностики высок риск комы и смерти, отметили медики.

Руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкарян заявила, что состояние здоровья Саакашвили, которое оценивается как тяжелое, не позволяет ему находиться в тюрьме. Его необходимо немедленно перевести в клинику в США или Евросоюзе, добавила она.

В середине ноября адвокаты Саакашвили сообщили об ухудшении состояния политика, в том числе о том, что у него атрофирована правая рука. До этого сторона защиты говорила, что врачи подозревают у него более 35 заболеваний, включая деменцию и туберкулез.

Мать политика Гиули Аласания со ссылкой на результаты медицинского заключения сообщила 19 ноября, что в организме Саакашвили нашли следы тяжелых металлов, в том числе ртути, бария и таллия. Позже адвокат заявил, что к ним добавился мышьяк.

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Саакашвили проходил обследование в грузинской клинике Vivamedi, туда приезжали и зарубежные врачи. Адвокат политика, ссылаясь на медицинское заключение иностранных специалистов, сказал, что его подзащитного отравили. В Тбилиси у здания правительства прошли протесты, в ходе которых сторонники Саакашвили потребовали отправить его на лечение за границу.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015–2016 годах, получив украинское гражданство, он возглавлял администрацию Одесской области. В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата грузинского парламента и растрате госсредств на личные нужды. Он тайно вернулся в Грузию перед муниципальными выборами в 2021 году и призвал граждан выходить на протесты. Его задержали и отправили в СИЗО.

Теги
Грузия Михаил Саакашвили отравление медэкспертиза
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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