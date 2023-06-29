ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о лишении украинского гражданства

Михаил Саакашвили (Фото: Юлия Зозулия / ZUMA / Global Look Press)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины о лишении его украинского гражданства. Решение опубликовано на сайте суда.

Саакашвили подал иск в 2018 году, заявив о различных нарушениях его прав после лишения гражданства и возбуждения в отношении него уголовного дела, ареста и выдворения из Украины. Он ссылался на статьи Европейской конвенции о правах человека о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, праве на свободу и безопасность, презумпции невиновности, праве на уважение частной жизни и жилища, свободе собраний.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что Саакшвили не исчерпал все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обратиться в международный суд. В суде отметили, что после подачи иска он не предоставил никакой новой информации по ситуации с украинским гражданством. ЕСПЧ указал, что Саакашвили вернули гражданство в 2019 году, после чего он «возобновил свою политическую деятельность, и ничего не мешало ему подать свои жалобы в Украине».

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2007 по 2013 год, затем переехал на Украину, где был советником тогдашнего президента Петра Порошенко и возглавлял Одесскую область.

В 2017 году его лишили украинского гражданства, а в 2018 году возбудили уголовное дело по подозрению в пособничестве преступной организации, арестовали, а затем выслали из страны. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ бывшего президента страна Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Экс-президент вернулся в Грузию перед муниципальными выборами в 2021 году, однако его задержали и отправили в СИЗО. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

В СИЗО Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

В мае ЕСПЧ не удовлетворил другой иск адвокатов Саакашвили с требованием отсрочки отбывания наказания с целью лечения в клинике в Варшаве. Саакашвили смогут перевести в другое лечебное учреждение только с разрешения медиков, говорил со ссылкой на решение суда министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.