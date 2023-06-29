ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о лишении украинского гражданства

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 16:05
«Росатом» вложит $600 млн в добычу лития в Боливии Бизнес, 19:24
Virgin Galactic завершила первый коммерческий полет к границам космоса Общество, 19:20
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 19:16
Какие гарантии безопасности ЕС сможет предложить Украине Политика, 19:14
Литва ужесточит проверку въезжающих из России и Белоруссии Политика, 19:13
В части Ненецкого автономного округа пропал интернет Общество, 19:09
Пожар на «Адмирале Кузнецове» в 2019 году начался из-за возгорания ветоши Политика, 19:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Новый сериал «Кумир» с The Weeknd: почему он провалился Life, 19:04
Президент Туркменистана в день рождения отца открыл «умный город» Аркадаг Политика, 19:00
Путин назвал основу суверенитета России Политика, 18:58
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 18:49
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о лишении украинского гражданства Политика, 18:47
Как китайский бренд электроники Hisense достиг успеха в 160 странах Стиль, 18:46
Бывшая первая ракетка мира возобновила карьеру в 32 года Спорт, 18:44
Политика ,  
0 

ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о лишении украинского гражданства

ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении его гражданства
Михаил&nbsp;Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Юлия Зозулия / ZUMA / Global Look Press)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины о лишении его украинского гражданства. Решение опубликовано на сайте суда.

Саакашвили подал иск в 2018 году, заявив о различных нарушениях его прав после лишения гражданства и возбуждения в отношении него уголовного дела, ареста и выдворения из Украины. Он ссылался на статьи Европейской конвенции о правах человека о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, праве на свободу и безопасность, презумпции невиновности, праве на уважение частной жизни и жилища, свободе собраний.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что Саакшвили не исчерпал все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обратиться в международный суд. В суде отметили, что после подачи иска он не предоставил никакой новой информации по ситуации с украинским гражданством. ЕСПЧ указал, что Саакашвили вернули гражданство в 2019 году, после чего он «возобновил свою политическую деятельность, и ничего не мешало ему подать свои жалобы в Украине».

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2007 по 2013 год, затем переехал на Украину, где был советником тогдашнего президента Петра Порошенко и возглавлял Одесскую область.

В 2017 году его лишили украинского гражданства, а в 2018 году возбудили уголовное дело по подозрению в пособничестве преступной организации, арестовали, а затем выслали из страны. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ бывшего президента страна Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Экс-президент вернулся в Грузию перед муниципальными выборами в 2021 году, однако его задержали и отправили в СИЗО. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

Читайте на РБК Pro
Как быстро бросить курить: советы торакального хирурга
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
О чем нужно знать, беря на работу подростков
Вы больше не резидент: как не растерять треть дохода от инвестиций в ПИФН

В СИЗО Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

В мае ЕСПЧ не удовлетворил другой иск адвокатов Саакашвили с требованием отсрочки отбывания наказания с целью лечения в клинике в Варшаве. Саакашвили смогут перевести в другое лечебное учреждение только с разрешения медиков, говорил со ссылкой на решение суда министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Теги
ЕСПЧ Михаил Саакашвили Украина Грузия
Материалы по теме
На митинге в Грузии потребовали освободить Саакашвили
Политика
В МИД Грузии выразили Норвегии недовольство в связи с премией Саакашвили
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter