По его словам, в случае дальнейшей потери веса врачи прогнозируют у него полиорганную недостаточность. В правящей партии «Грузинская мечта» настаивают, что экс-президенту оказывают всю необходимую помощь

Фото: Reuters

Переведенный из-под стражи на лечение в больницу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится «на грани смерти». Об этом он через своего адвоката сообщил Sky News.

«Сначала я был 120 килограммов, сейчас — 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — цитирует телеканал его ответ.

Саакашвили также сообщил, что у него «разрушаются кости» и это причиняет ему «мучительную боль».

Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сказал, что состояние его клиента ухудшается с каждым днем.

В переписке с телеканалом Саакашвили также обратился к участникам протестов в Грузии против законопроекта об иноагентах и призвал демонстрантов быть «очень бдительными».

Протесты в Грузии вспыхнули после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах, которым предусматривалась наделение соответствующего статуса НКО и СМИ, более 20% доходов которых приходит из-за рубежа. После акций в Тбилиси и критики документа со стороны США и ЕС правящая партия «Грузинская мечта» на заседании парламента «провалила» его принятие.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что Саакашвили оказывается достаточная помощь, а его проблемы со здоровьем связаны с отказом нормально питаться. «Мы считаем, что правительство делает все, на что Саакашвили как заключенный в Грузии имеет полное право», — сообщила телеканалу депутат от «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили.

Саакашвили 55 лет. Он был президентом Грузии с 2007 по 2013 год. Позже он переехал на Украину, где был советником президента, а затем возглавлял Одесскую область.

В Грузию политик вернулся перед муниципальными выборами в 2021 году. Его задержали и отправили в СИЗО. Против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате.

После заключения под стражу Саакашвили сообщал об ухудшении своего состояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон призывал Тбилиси освободить экс-президента. С критикой грузинских властей из-за Саакашвили выступал украинский лидер Владимир Зеленский.

6 февраля суд Тбилиси отказался освободить Саакашвили. Пенитенциарная служба, которая отвечает за содержание под стражей, указывала, что в медицинском заключении не было достоверных сведений о тяжести заболевания экс-президента. Апелляционный суд грузинской столицы 2 марта оставил решение в силе.