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Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Суд в Тбилиси оставил под арестом Михаила Саакашвили
Саакашвили на заседании не присутствовал. Его защита пообещала оспорить решение суда в ЕСПЧ
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Суд в Тбилиси отказал бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили в освобождении из-под ареста по состоянию здоровья, передает «Грузия Online».

На освобождении Саакашвили настаивали его адвокаты. Представитель специальной пенитенциарной службы (отвечает за содержание под стражей) Грузии Ника Абрамишвили на суде выступила против их ходатайства и заявила, что представленное суду медицинское заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни экс-президента.

Сам он по состоянию здоровья на заседании суда и оглашении решения не присутствовал.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что защита намерена обжаловать решение суда в ЕСПЧ. «Естественно, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека», – цитирует его телеканал «Рустави 2».

Саакашвили 55 лет. В 2013 году закончился его президентский срок, после чего он покинул Грузию, а в 2015-м получил гражданство Украины и жил на ее территории.

Экс-президент вернулся в Грузию перед муниципальными выборами в 2021 году, однако его задержали и отправили в СИЗО. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.



В СИЗО Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Состояние экс-президента начало ухудшаться, его перевели в больницу. В начале декабря 2022 года медицинские эксперты из нескольких стран поставили ему десять основных диагнозов. В конце января Саакашвили заразился коронавирусом, а позже, как сообщили его сторонники, попал в реанимацию.

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Обеспокоенность состоянием Саакашвили выражали в МИД Украины и призывали грузинские власти разрешить ему выехать на лечение за границу. Позже Киев обвинил Тбилиси в применении к политику насилия «в лучших традициях НКВД».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Михаил Саакашвили Грузия суд
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