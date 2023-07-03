Саакашвили показал, как похудел в заключении

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Об этом сообщил телеканал Mtavari.

На заседании Саакашвили обвинил председателя парламента Шалву Папуашвили в доведении его до истощенного состояния. «Спикер парламента, вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния. Вы меня довели до этой ситуации, вы должны извиниться перед депутатами, передо мной, перед моей семьей», — сказал Саакашвили.

Так он отреагировал на заявление Папуашвили, который призвал политиков внутри и за пределами Грузии извиниться за распространение дезинформации о здоровье Саакашвили и обвинил Европарламент во лжи из-за его резолюций, в том числе с требованием обеспечить экс-президенту надлежащее решение.

Саакашвили поднял рубашку, чтобы показать свое физическое состояние. Он добавил, что «физически слаб, но очень силен внутри».

В марте бывший президент Грузии заявил в интервью Bild, что потерял в весе почти в два раза. По его словам, раньше он весил 120 кг, когда уезжал из Киева, а теперь его вес составляет 65 кг. Он также жаловался на боль во всем теле и добавил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга. «Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — говорил Саакашвили. 7 апреля он утверждал, что «борется за выживание» в тюремной камере, будучи политическим заключенным. Суд в феврале и марте отказался освободить политика.

В начале декабря 2022 года медкомиссия с участием десяти грузинских и шести международных экспертов заключила, что у Саакашвили «более 20 диагнозов или симптомокомплексов, десять из которых являются ведущими и не совместимы с его тюремным заключением». В частности, у него выявили нейропсихологические и гастроэнтерологические проблемы, а также анорексию.

На бывшего президента в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании «Имеди». Помимо этого, против Саакашвили возбуждено дело о незаконном пересечении границы Грузии.