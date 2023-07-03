Зеленский предписал послу Грузии в 48 часов уехать с Украины

Михаил Саакашвили (на экране) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси, сообщается в телеграм-канале главы государства.

Причиной стало ухудшающееся состояние здоровье Михаила Саакашвили, который находится в заключении.

«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», — заявил Зеленский. Он вновь призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили на лечение.

Саакашвили, которого в 2015 году лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта, задержали в Грузии в октябре 2021 года. Это произошло после того, как он приехал в страну в преддверии местных выборов. Против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

В СИЗО Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Состояние экс-президента начало ухудшаться, его перевели в больницу. В начале декабря 2022 года медицинские эксперты из нескольких стран поставили ему ряд диагнозов, несовместимых с заключением.

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