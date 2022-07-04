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Киссинджер объяснил свои слова о территориальных уступках Украины

Экс-госсекретарь США заявил, что никогда не призывал Киев отказаться от своих территорий. Он предостерег от превращения «войны за свободу Украины в войну за будущее России»
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Markus Schreiber / AP)

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью журналу Time пояснил, что никогда не призывал Украину к территориальным уступкам ради достижения мирного соглашения с Россией.

Так он ответил на просьбу прокомментировать свои заявления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в мае. Киссинджер сказал, что Запад должен повлиять на Украину, чтобы она возобновила переговоры с Россией, а «разделительной линией в идеале должен быть возврат к прежнему положению дел». Эти слова раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что Киссинджер будто бы находится в 1938 году в Мюнхене, когда было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией о присоединении к Германии Судетской области Чехословакии. После выступления в Давосе Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) как «соучастник преступлений против Украины».

Киссинджеру 99 лет. В 1973–1977 годах он был госсекретарем США, а с 1969 по 1975 год занимал пост советника президента по национальной безопасности. Был удостоен Нобелевской премии мира за участие в заключении Парижского мирного соглашения о прекращении боевых действий во Вьетнаме.

Впоследствии Киссинджер объяснил, что журналисты «сократили и упростили» его слова, а на самом деле он имел в виду возвращение к положению дел до 24 февраля, до начала российской операции и до того, как ВС России взяли часть украинской территории под контроль.

В интервью Time политик сказал: «Когда я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня будет status quo ante, это значило, что войну не стоит переносить с территорий, которые были украинскими на момент начала войны, на территории, нахождение которых в составе России на тот момент допускалось и принималось. И я предостерегал от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России». Он отметил, что Россия контролирует «15% довоенной территории Украины», которую необходимо вернуть Киеву, «прежде чем можно будет достичь реального перемирия».

Также Киссинджер выразил обеспокоенность, что конфликт может стать чем-то неконтролируемым.

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«Я не говорил, что территории надо уступить. Я подразумевал, что у них должен быть отдельный статус на любых переговорах», — подчеркнул он.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область, часть Запорожской и часть Харьковской. В начале июня Минобороны заявило об «освобождении ЛНР», независимость которой Москва признала незадолго до начала спецоперации.

О возможности территориальных уступок Украины ради мира высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии она готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная проблема», — заявил он. Столтенберг заверил Украину в готовности Североатлантического альянса помочь ей занять сильную позицию на переговорах с Россией.

В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые западные политики предлагают уступить Москве часть территорий, чтобы остановить конфликт, но Украина не будет участвовать в таких обсуждениях.

В Кремле заявляют о готовности к прекращению боевых действий, если Киев согласится на условия Москвы. «Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце июня. После слов Киссинджера на ВЭФе он призвал украинское руководство «осознать ситуацию де-факто» и согласиться на российские требования.

Власти подчеркивают, что спецоперация завершится после выполнения ее основных задач — «освобождения» жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», «восстановления» ЛНР и ДНР в границах 2014 года и «демилитаризации и денацификации» Украины.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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