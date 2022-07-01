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Военная операция на Украине ,  
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Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, это ослабит НАТО, считает Киссинджер. Он также допустил другие варианты развития событий
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Jason Lee / Reuters)

Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spactator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

  • Первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся за занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Киссинджер счел, что такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
  • Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма — территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации. По мнению бывшего госсекретаря США, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
  • Согласно третьему варианту развития событий, если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы, считает Киссинджер. Он пояснил, что в таким случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи, либо страна сама станет станет частью альянса.

По мнению Киссинджера, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США счел, что этот же сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».

«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», — уверен Киссинджер.

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря. 27 мая 2022 ему исполнилось 99 лет.

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В конце мая Киссинджер призвал западные страны повлиять на власти Украины, чтобы добиться от них уступок в переговорах с Россией. По его мнению, это бы позволило не допустить появления «потрясений и напряженностей», которые было бы сложно преодолеть. «В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России», — пояснил он.

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Киссинджер призвал не пытаться нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», утверждая, что такой сценарий привел бы к катастрофическим последствиям для стабильности в Европе. Он отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлимой частью Европы, а потому не следует ее «подталкивать к постоянному союзу с Китаем».

В Киеве предложение Киссинджера раскритиковали. Украинский президент Владимир Зеленский, описывая ситуацию рассказал, что Киссинджер «выныривает из глубокого прошлого» и предлагает отдать России «кусок Украины». Он счел, что Киссинджер будто бы находится не в 2022 году в Давосе, а в 1938 в Мюнхене. В то время там было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.

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После своего выступления Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) с формулировкой «соучастник преступлений против Украины». Представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что причиной для такого решения стало «наличие интеллекта».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генри Киссинджер Украина НАТО

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