Кремль заявил о возможности Киева завершить конфликт «до конца суток»

Закончить конфликт с Россией Украина может в один день, если согласится на условия Москвы и отдаст приказ сложить оружие, заявил Песков. По данным Reuters, Зеленский говорил лидерам G7, что хотел бы завершить конфликт до зимы

Фото: Nicole Evatt / AP

Украина может добиться прекращения боевых действий до конца суток, для этого нужен только приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предает «РИА Новости».

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне, 27 июня, агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам G7, с которыми встречался накануне, что хотел бы завершения боевых действий к концу года, до начала зимы.

Комментируя слова Зеленского, Песков назвал все остальные варианты «размышлениями главы украинского государства».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российские власти подчеркивают, что военная операция завершится после выполнения ее основных задач — освобождения жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», «спасение» ЛНР и ДНР и «восстановление» их государственности в границах 2014 года, а также «демилитаризация и денацификация» Украины. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Читайте на РБК Pro Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах Статьи Pro Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Инструкции Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов Статьи Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в мае заявил, что Россия при выполнении задач спецоперации «не гонится за сроками». «Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — пояснил он.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня предупредил, что кризис на Украине будет длительным.

Президент Зеленский в апреле 2022 года говорил, что Украина готова сражаться с Россией «и десять лет».