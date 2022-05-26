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Военная операция на Украине ,  
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Кремль призвал Киев трезво оценить ситуацию и принять требования Москвы

Пойти на уступки перед Москвой ранее предложил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Владимир Зеленский это предложение раскритиковал
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Москва ждет, когда Киев примет ее требования. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины в отношении России, передает корреспондент РБК.

«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реально ситуации, которая существует», — сказал Песков.

По его словам, украинским властям нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить.

Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой
Политика
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал западные страны повлиять на Киев для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Украине при этом придется пойти на уступки. Он отметил также, что Запад должен прекратить попытки нанести поражение России на Украине, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе, неотъемлемой частью которой является Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что слова Киссинджера напоминают о событиях, случившихся в канун Второй мировой войны. «В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — сказал он.

Спустя три месяца после начала спецоперации под контролем российских сил находятся часть Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, почти полностью Луганская область и вся Херсонская область.

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Зеленский в интервью NHK заявлял, что Киев начнет переговоры с Москвой только после возвращения территорий, контроль над которыми потерял после начала российской операции 24 февраля.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Роман Котерев
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Украина
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