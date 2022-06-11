Киссинджер объяснил свои слова об уступках России со стороны Украины

Экс-госсекретарь США пояснил, что имел в виду, когда в Давосе призывал вернуться «к прежнему положению дел». Заявления Киссинджера, сделанные во время ВЭФа, раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский

Генри Киссинджер (Фото: Terje Bendiksby / NTB Scanpix / Reuters)

Бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) Генри Киссинджер объяснил свои слова о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины: в конце мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Киссинджер заявил, в частности, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. «В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — сказал тогда 99-летний политик.

Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль. По мнению бывшего госсекретаря, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого и когда стороны договорятся о прекращении огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.

Выступая на ВЭФе, бывший госсекретарь также призвал Запад прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине» и отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера. Он заявил, что американский политик словно находится не в 2022 году в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене, когда было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией о присоединении к Германии Судетской области Чехословакии.

После выступления в Давосе Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) как «соучастник преступлений против Украины». Представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что он оказался в базе «за наличие интеллекта».