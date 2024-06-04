Почему Россия и Казахстан перестанут считать талибов террористами

Москва и Астана объясняют свои намерения тем, что талибы обладают реальной властью в Афганистане и полностью контролируют страну. Подробнее — в материале РБК

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Как российские и казахстанские власти объясняют решение

Об исключении движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) из национальных списков запрещенных террористических организаций Россия и Казахстан сообщили практически одновременно. Астана процедуру уже завершила — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об этом 3 июня на встрече с парламентариями стран ОДКБ. По его словам, причина такого решения — необходимость развивать с Кабулом торгово-экономическое сотрудничество и то, что режим талибов — «долгосрочный фактор».

Москва пока только заявила об аналогичном намерении — 27 мая российские МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что движение можно исключать из «черного списка». Такое предложение ведомства обосновали тем, что «Талибан» контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Сам российский лидер, комментируя эту идею в конце мая в Ташкенте, сказал, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя «в Афганистане есть проблемы, они безусловные, они всем хорошо известны». Он заверил, что Россия обсуждает этот вопрос со своими партнерами — в том числе и в Центральной Азии. «Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формулировать эту позицию», — уточнил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Москва близка к «установлению полноформатных отношений» с талибами. «В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — приводит его слова ТАСС.

Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе 2021 года — оно брало территорию страны под контроль по мере того, как западная коалиция выводила свои войска из страны. Перед этим, в феврале 2020 года, талибы и США подписали в Дохе соглашение, которое, по идее, должно было запустить мирный процесс в Афганистане и предполагало, что Запад выводит свои войска, а талибы перестают сотрудничать с «Аль-Каидой» (признана в России террористической и запрещена) и вступают в переговоры с официальным правительством. По факту этого не произошло — президент Ашраф Гани бежал из Афганистана в ОАЭ. С приходом талибов к власти официальным названием страны стало Исламский Эмират Афганистан. Ряд стран, в том числе и Россия, выдвинули условия для того, чтобы режим талибов получил международное признание: соблюдать права человека — в первую очередь, женщин — и создать этнополитически инклюзивное правительство. Эти условия талибы не выполнили. В августе 2023 года эксперты ООН заключили, что новые афганские власти навязывают населению политику, которая привела к нарушению прав человека, — в организации обратили внимание на «достоверные сообщения о внесудебных казнях и насильственных исчезновениях, широко распространенной практике произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения, а также о произвольном выселении». «Несмотря на заверения де-факто властей «Талибана» в том, что любые ограничения, особенно в отношении доступа к образованию, будут временными, факты свидетельствуют об ускоренной, систематической и всеохватывающей системе сегрегации, маргинализации и преследования», — подчеркнули эксперты. Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Роза Отунбаева заявляла, что без прогресса в этой сфере отношения между Афганистаном и международным сообществом будут в тупике.

Ситуация с правами человека при талибах России не нравится, но в отношениях с ними она руководствуется принципом невмешательства и выдвигает соблюдение прав человека «не как условие, а как пожелание». «Раз мы <…> имеем дело с суверенными властями, мы обязаны тогда также учитывать их суверенное право. Им тоже, может, не все нравится, как устроено у нас с вами в России, в других странах. Но они не позволяют себе требовать и поучать, чтобы мы внесли изменения», — заявил 4 мая на пресс-конференции спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, над тем, чтобы вывести талибов из «черного списка», в Москве работают уже два года — «в основном, работали юристы, чтобы все это обосновать с точки зрения российского законодательства».

Почему Москва пошла на этот шаг

На российские планы отреагировали США — в Вашингтоне заявили, что исключение талибов из «черного списка» «послужит плохим сигналом для других». Вашингтон признавать «Талибан» официальным правительством Афганистана по-прежнему не намерен. При этом в американском списке террористических организаций этого движения нет (другие западные страны, за исключением Канады, талибов террористами тоже не считают). Президент США Джо Байден в июне 2023 года, отвечая на вопрос о том, «признает ли он поражение в Афганистане», заявил, что талибы зачищают территорию этой страны от «Аль-Каиды» (этот пункт, как и непризнание талибского правительства, содержится в Дохийском соглашении 2020 года).

Россия же внесла талибов и еще 14 организаций в список террористов в 2003 году. Верховный суд обосновал это так: «На территории Российской Федерации в последние годы все более активно функционируют организации, созданные в целях осуществления террористической деятельности, либо признающие возможность использования террора как формы политической борьбы. Центры этих организаций расположены за пределами России, а пребывающие в Российскую Федерацию эмиссары глубоко законспирированы и находятся на нелегальном положении». Конкретно про «Талибан» в решении было сказано, что это «экстремистское исламское движение» «поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями» в Чечне и «в своей деятельности использует методы террора».

«Талибан» давно пора выводить из террористического списка — «это решение перезрело», считает политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. «Про необходимость налаживать диалог с талибами я говорил еще в 1995 году, когда они еще не пришли к власти в Кабуле (в первый раз «Талибан» правил с 1996 по 2001 годы. — РБК), — сказал РБК эксперт. — Это решение давно назрело. При этом Афганистан в политике России занимает место некоего инструмента в отношениях с США. Поэтому готовность вывести «Талибан» из террористического списка можно рассматривать как некую «козу», которую Вашингтону показывает Москва: вот вас талибы заставили убраться из Афганистана, а мы будем с ним налаживать отношения. При этом известно, что США довольно активно помогают нынешнему режиму в Афганистане, в том числе и финансово».

По данным американского Агентства по международному развитию, с середины 2021 года по март 2024-го США оказали гуманитарную поддержку Афганистану на сумму более $2 млрд.

По оценке Дубнова, заявление двух российских министерств может быть приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня и в котором участвуют представители «Талибана». Хотя это не первый случай, когда талибы участвуют в российских мероприятиях такого уровня, в Кремле, видимо, посчитали нужным обосновать их присутствие на ПМЭФ, считает эксперт.

При этом вычеркивание из списка террористов можно считать шагом к признанию талибского правительства, но само по себе оно признанием не является, обращает внимание директор Центра изучения современного Афганистана, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. «Для России, как и для Казахстана, важны торгово-экономические отношения с Афганистаном. С логистической точки зрения это также перспективное направление, — пояснил РБК эксперт. — Но на данный момент первостепенны вопросы безопасности. «Талибан», похоже, смог убедить Москву в том, что он успешно борется с угрозами — прежде всего, с ИГИЛ (признано в России террористическим и запрещено. — РБК)». По оценке Нессара, вычеркивая талибов из списка террористов, Москва решает парадокс, при которой российские власти «Талибан» запрещают и одновременно с ним общаются, — «фактически, любой договор с ними можно аннулировать». «Так что это решение направлено на то, чтобы снять этот юридический казус», — резюмировал эксперт.