Талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену

Верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада пригрозил пороть женщин и забивать их камнями за адюльтер. По его словам, все те, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служат сатане»

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Верховный лидер движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) Хайбатулла Ахундзада объявил, что Афганистан вернется к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями за измену, пишет The Guardian.

«Мы будем пороть женщин <...>, мы будем забивать их камнями до смерти публично [за адюльтер]», — заявил Ахундзада по телевидению.

Он назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».

Лидер талибов объяснил возвращение к публичным казням женщин продолжением борьбы против западного влияния.

«Два года назад им не хватило смелости объявить о публичном забивании камнями женщин до смерти, теперь она у них есть», — отметила афганская активистка Сахар Фетрат. «Они проверяли свою драконовскую политику шаг за шагом и дошли до этой точки, потому что некому привлечь их к ответственности за злоупотребления», — добавила она.

По данным проекта Afghan Witness, назначенные «Талибаном» после прихода к власти судьи вынесли решения о 417 публичных порках и наказаниях, в том числе в отношении 57 женщин.

В 2015 году в афганской провинции Гор талибы забили насмерть камнями 19-летнюю девушку, которую против воли заставили выйти замуж, после чего она сбежала с другим мужчиной. Пару нашли через несколько дней, девушку казнили.

Талибы вновь пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как западная коалиция во главе с США вывела своих военных из страны. «Талибаном» вновь были установлены жесткие законы. Они, в частности, запретили женщинам ходить в среднюю школу, учиться в университетах, гулять в парках в одни дни с мужчинами, выходить на улицу без бурки, посещать общественные бани, ходить в спортзалы, садиться в машину без хиджаба и ездить без сопровождающего, работать в торговых центрах и посещать салоны красоты.