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Политика ,  
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Талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену

«Талибан» решил насмерть забивать камнями женщин за измену
Верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада пригрозил пороть женщин и забивать их камнями за адюльтер. По его словам, все те, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служат сатане»
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Верховный лидер движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) Хайбатулла Ахундзада объявил, что Афганистан вернется к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями за измену, пишет The Guardian.

«Мы будем пороть женщин <...>, мы будем забивать их камнями до смерти публично [за адюльтер]», — заявил Ахундзада по телевидению.

Он назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».

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Фото:Ali Khara / Reuters

Лидер талибов объяснил возвращение к публичным казням женщин продолжением борьбы против западного влияния.

«Два года назад им не хватило смелости объявить о публичном забивании камнями женщин до смерти, теперь она у них есть», — отметила афганская активистка Сахар Фетрат. «Они проверяли свою драконовскую политику шаг за шагом и дошли до этой точки, потому что некому привлечь их к ответственности за злоупотребления», — добавила она.

По данным проекта Afghan Witness, назначенные «Талибаном» после прихода к власти судьи вынесли решения о 417 публичных порках и наказаниях, в том числе в отношении 57 женщин.

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В 2015 году в афганской провинции Гор талибы забили насмерть камнями 19-летнюю девушку, которую против воли заставили выйти замуж, после чего она сбежала с другим мужчиной. Пару нашли через несколько дней, девушку казнили.

Талибы вновь пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как западная коалиция во главе с США вывела своих военных из страны. «Талибаном» вновь были установлены жесткие законы. Они, в частности, запретили женщинам ходить в среднюю школу, учиться в университетах, гулять в парках в одни дни с мужчинами, выходить на улицу без бурки, посещать общественные бани, ходить в спортзалы, садиться в машину без хиджаба и ездить без сопровождающего, работать в торговых центрах и посещать салоны красоты.

Талибы потеряли власть в стране в 2001 году (они правили Афганистаном с 1996 по 2001 год и в результате начала военных действий США ушли в подполье). Жизнь афганских женщин начала возвращаться в прежнее русло (например, в 1960–70-х годах они даже могли носить короткие юбки). После 2001 года местные жительницы снова сняли бурки (верхняя одежда в исламской традиции, покрывающая тело и лицо), однако свобода появилась не только в выборе внешнего вида.

Сразу после ухода талибов девочки практически не ходили в школу, но к 2011 году доля школьниц выросла до 65,6%. В университетах женщины появились не только в качестве студенток, но и в качестве преподавателей. Им разрешили служить в армии, водить автомобили, профессионально заниматься спортом и даже участвовать в Олимпийских играх (хотя Мехбоба Адьяр, выступавшая в Пекине в 2008 году, столкнулась с критикой со стороны более консервативных соотечественников и даже с угрозами от экстремистов). Но наиболее впечатляющий пример гендерно нейтральной политики показал президент страны Ашраф Гани. В 2018 году он назначил 26-летнюю женщину Зарифу Гафари мэром города Майданшахр. В августе 2021-го вернувшиеся к власти талибы начали угрожать Гафари убийством. Тогда же в жизни остальных афганских женщин произошел откат.

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Елена Чернышова
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