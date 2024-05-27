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Политика ,  
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МИД и Минюст предложили исключить «Талибан» из запрещенных организаций

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства.

По словам Кабулова, позиция российского МИДа по исключению движения из списка «позитивная». «Без этого о признании говорить будет преждевременно», — добавил Кабулов.

Кабулов в интервью РБК в 2022 году говорил, что правительство «Талибана» для признания должно выполнить «набор требований со стороны мирового сообщества». Среди них: «этнополитическая инклюзивность правительства» (то есть включение в него не только талибов), соблюдение базовых прав человека, в первую очередь, в отношении женщин.

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