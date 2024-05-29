США сочли плохим сигналом план России исключить «Талибан» из террористов

США не собираются признавать движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) официальным правительством Афганистана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляцию вел телеканал CBS.

«Мы не готовы и не будем признавать движение «Талибан» в качестве официального правительства Афганистана», — сказал Кирби на брифинге.

По его словам, талибы не выполнили ни одно из обязательств, которые обещали выполнить, когда пришли к власти. И речь идет не только о том, как они обращаются с женщинами и девочками и как они поддерживают свою экономику, уточнил представитель Белого дома.

«Если Россия сделает это [исключит «Талибан» из списка запрещенных организаций], я действительно считаю, мы считаем, что это послужит плохим сигналом для других», — добавил Кирби.

27 мая МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о том, что движение «Талибан» нужно убрать из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что на такой шаг нужно пойти, поскольку движение является реальной властью в Афганистане. Позже Путин тоже признал, что выстраивать отношения с талибами необходимо, так как «это же люди, которые контролируют страну».