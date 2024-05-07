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Политика ,  
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Журналистку Кеворкову арестовали по делу об оправдании терроризма

Басманный суд арестовал журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма
Журналистку Кеворкову отправили под арест по обвинению в оправдании терроризма из-за поста в телеграм-канале о «Талибане» (признан террористической организацией и запрещен). Днем ранее у нее прошли обыски
Надежда&nbsp;Кеворкова
Надежда Кеворкова (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы отправил журналистку Надежду Кеворкову под арест до 6 июля по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

По версии следствия, Кеворкова в телеграм-канале разместила публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан».

Обвинение журналистке предъявили 6 мая, в ее доме прошли обыски, на следующий день в суд поступило ходатайство об аресте. 65-летняя Кеворкова не признала вину. Ее адвокат Калой Ахильгов рассказал, что ей вменяют два эпизода оправдания терроризма. Состав преступления усмотрели в публикации в личном телеграм-канале Кеворковой от 2018 года, когда журналистка процитировала текст ее коллеги и друга Орхана Джемаля (был убит в Центральноафриканской Республике), а также в другом посте, от 2021 года, связанном с «Талибаном», пояснил защитник.

За журналистку Кеворкову поручились Проханов, Меркачева и Шевченко
Общество
Надежда Кеворкова

Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и других изданий. Она занимается темой палестино-израильского конфликта, написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

Шевченко в своем телеграм-канале заявил, что Кеворкова «никогда не оправдывала терроризм», но, будучи журналисткой, освещала события судебного процесса по нападению на Нальчик в 2005 году. По его словам, журналистка всегда считала это актом терроризма и осуждала нападение на Нальчик. Текст Джемаля, процитированный ею в телеграм-канале, был об этом нападении.

Как написала в телеграм-канале член Совета по правам человека Ева Меркачева, суд согласился добавить к материалам дела поручительства от нее, писателя Александра Проханова, президента ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева, главреда православного журнала «Правмир» Анны Даниловой и ряда других общественных деятелей.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
арест Басманный суд оправдание терроризма

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

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принять участие

12+

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