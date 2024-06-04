МИД сообщил, что России не нравится отношение талибов к женщинам

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России не нравятся некоторые аспекты правления группировки «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) в Афганистане, однако Москва не может игнорировать тот факт, что эта организация контролирует всю территорию страны, заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов журналистам, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что «нынешние власти Афганистана контролируют территорию этой страны и являются суверенным руководством».

«Да, нам не нравится их отношение к обучению, работе женщин и девушек. Мы бы хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован так, как мы это видим и многие другие страны. Раз мы в начале разговора сказали, что мы имеем дело с суверенными властями, мы обязаны тогда также учитывать их суверенное право. Им тоже, может, не все нравится, как устроено у нас с вами в России, в других странах. Но они не позволяют себе требовать и поучать, чтобы мы внесли изменения. Поэтому, руководствуясь принципом невмешательства во внутренние дела, мы выдвигаем это не как условие, а как пожелание», — объяснил он позицию России.

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. Кабулов в интервью РБК в 2022 году говорил, что правительство «Талибана» для признания должно выполнить «набор требований со стороны мирового сообщества». Среди них: «этнополитическая инклюзивность правительства» (то есть включение в него не только талибов), соблюдение базовых прав человека, в первую очередь в отношении женщин.

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