Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Москва пригласила представителей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) принять участие в 2024 году в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил ТАСС директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Им приглашение направлено. Про уровень [участия] мне пока не известно», — сказал он.

По его словам, Кабул заинтересован в закупке нефтепродуктов из России и других товаров повышенного спроса, также «можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом».

Кабулов также рассказал, что МИД и Минюст поддержали исключение движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. Об этом, по его словам, ведомства доложили президенту Владимиру Путину.

ПМЭФ в этом году пройдет с 5 по 8 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 12 тыс. человек из 128 стран и территорий.