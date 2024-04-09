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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил о неприемлемости вступления Украины в НАТО

Посол в США Антонов: вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
Сюжет
Военная операция на Украине

Вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Вашингтоне.

«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — заявил Антонов.

По словам посла, США не прислушиваются к заявлениям Москвы о неприятии членства Украины в альянсе, несмотря на предложения по гарантиям безопасности, которые российская стороны предоставила в конце 2021 года.

В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта
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8 апреля глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что процедура вступления Украины в НАТО продвинется после окончания конфликта Москвы и Киева. Ранее об этом также сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, что Украина станет членом альянса по окончании боевых действий.

Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс осенью 2022 года. Стремление к членству в НАТО закреплено в украинской Конституции.

В феврале 2024 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страна получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия. Киев близок к членству «как никогда ранее», отметил Столтенберг.

В Кремле неоднократно заявляли, что потенциальное членство Украины в НАТО — угроза для России. Планы расширения альянса за счет Украины президент Владимир Путин назвал одной из причин военной операции.

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Теги
Анатолий Антонов Украина НАТО Военная операция на Украине
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