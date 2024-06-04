В кабмине Италии предложили Макрону надеть каску и поехать на Украину

Министр Маттео Сальвини критикует Макрона за идею отправить западные войска на Украину. Он призвал его самого ехать участвовать в боевых действиях. Итальянский премьер Джоржия Мелони также не разделяла позицию французского лидера

Маттео Сальвини (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон является «разжигателем войны» и ему самому следует поехать на Украину, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

«Я говорю Макрону: поезжайте в Украину воевать, наденьте каску и не злите итальянцев», — заявил Сальвини (цитата по Newsbiella).

Правый политик, который является лидером партии «Лига», выступает за мир и уже неоднократно критиковал Макрона. В марте он называл его опасным для Европы, поскольку французский президент допускал отправку западных войск на Украину. Также он призывал оказать ему и всем, кто поддерживает идею направить войска на Украину, психиатрическую помощь.

Макрон в феврале допустил возможность отправки западных войск на Украину. Тогда он сказал, что «консенсуса» по этому вопросу нет, но «в будущем ничего исключать нельзя». На Западе разделились мнения по поводу того, можно ли отправлять войска на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО. Премьер-министр Италии Джоржия Мелони также не согласилась с позицией Макрона. Кроме того, Рим выступал против разрешения Киеву наносить удары западным оружием по территории России.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что сейчас не время отправлять войска Запада на Украину, но добавила, что в будущем нельзя исключать такой сценарий. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допускала отправку солдат из республики на тренировочную миссию на Украину, в Эстонии отмечали, что их военные могут присутствовать в стране для выполнения «тыловых задач».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники, указывал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом станет неизбежен. Он отмечал, что страны, которые обсуждают такой вариант, должны оценить, соответствует ли это их интересам и интересам их граждан.