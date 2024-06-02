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Военная операция на Украине ,  
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Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Би-би-си: слова Макрона трактуют как разрешение на удары по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон отмечал, что Украине нужно разрешить атаковать военные объекты в России, но не назвал конкретных регионов и цели. По словам источника Би-би-си, это можно трактовать как разрешение на атаки Курской и Белгородской областей
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости разрешить Украине удары по российским военным объектам можно трактовать как позволение наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, заявил Би-би-си анонимный офицер военной авиации.

«Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам», — заявил Макрон.

По словам источника Би-би-си, таким образом, Киев, по сути, получил возможность атаковать курские и белгородские аэродромы с использованием дальнобойных (250 км) ракет Scalp (такие же ракеты в Британии называются Storm Shadow). Би-би-си не уточняет, дал такую оценку офицер украинских или французских ВВС.

Макрон подчеркивал, что при этом Украине нельзя наносить удары «по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».

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В последние недели в Европе и США стали обсуждать вопрос, стоит ли разрешить Украине наносить удары по российской территории с использованием оружия, поставленного Западом. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не дают на это согласия и Киев не нарушает запрета, однако пытается убедить союзников его снять.

Сначала США отмечали, что не дают разрешения Украине на удары по российский территории. Однако позднее, по данным источников Politico, The New York Times, Reuters, The Washington Post и Financial Times, американский президент Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории, но исключительно неподалеку от Харькова.

Официально Украине разрешила применять свое оружие по целям в России Канада. Но она не передавала Киеву дальнобойные ракеты. Официальное разрешение Киев получил и от Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Лондон не давал «100%-ного разрешения» на применение своих ракет по целям в России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями», и предупреждал об ответе Москвы. Вместе с тем он выражал уверенность, что «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий.

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