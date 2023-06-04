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Гладков согласился встретиться с захватившими военных диверсантами

Гладков согласился встретиться в Шебекино с захватившими военных диверсантами
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с диверсантами, которые, по их утверждению, взяли в плен российских военнослужащих.

Представитель диверсионной группы ранее предложил Гладкову передать военных «за возможность пообщаться». Губернатор назначил время для встречи с 17:00 до 18:00 (совпадает с московским) на автомобильном пункте пропуска в городе Шебекино.

«Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность», — сказал Гладков в своем обращении, размещенном в телеграм-канале.

Губернатор также рассказал, что диверсионная группа зашла в область и в селе Новая Таволжанка ведется бой. «Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — добавил Гладков.

Ранее днем «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ) опубликовал видео, на котором человек, называющий себя командиром корпуса, говорит, что рядом с ним находятся представители «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России) и пленные. В сообщении РДК указывается, что они готовы передать «русских солдат за возможность пообщаться» с Гладковым.

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