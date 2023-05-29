Гладков: в Белгородскую область до Грайворона проникали не менее пяти групп диверсантов

Гладков рассказал, сколько раз диверсанты заходили в Белгородскую область

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

В Белгородскую область с начала военной операции, еще до атаки на Грайворонский район, заходили не менее пяти групп диверсантов. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в эфире «Россия 24».

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. <...> Противник заходит, у нас заходило до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — рассказал он.

Гладков заявил, что для безопасности региона нужно «Харьков присоединить к Белгородской области».

22 мая в приграничный Грайворонский городской округ зашла диверсионная группа. На следующий день Минобороны объявило о разгроме диверсантов. В ведомстве сказали, что нападавшие потеряли 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

При атаке погибли два человека, еще 13 пострадали.