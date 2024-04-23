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Военная операция на Украине ,  
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Трамп называл Украину «частью России» и «полной ужасных людей»

WSJ: Трамп на посту президента США называл Украину «частью России»
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп, будучи президентом, критиковал Украину за коррупцию, а после первой встречи с Путиным называл страну «частью России» в разговорах с европейскими лидерами. Он допускал, что Киеву надо пойти на уступки для прекращения боев
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Victor J. Blue / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп в должности главы государства часто критиковал Украину за коррупцию, а также поддерживал «претензии России на части страны», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников президентской администрации.

Трамп занимал должность президента с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. На встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину «полностью коррумпированной» страной и «полной ужасных людей», пишет издание.

По данным WSJ, после первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Германии в 2017 году Трамп выражал недовольство из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона, а в разговоре с европейскими лидерами называл страну «вашей Украиной» и «частью России».

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Дональд Трамп

Бывшая советница Трампа Фиона Хилл также заявляла, что экс-президент считал Украину «частью России» Об этом говорилось в книге репортера The New York Times Дэвида Сэнгера «Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада», выдержки из которой публиковала The Guardian. «Трамп очень четко дал понять, что он считает, что Украина, и, конечно, Крым, должны быть частью России. Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством», — рассказывала Хилл.

Президент России Владимир Путин перед началом полномасштабных военных действий в феврале 2022 года заявил, что «Украина для России является «неотъемлемой частью истории, культуры, духовного пространства». Он также высказывал тезис о том, что русские и украинцы — один народ. В сентябре 2023-го Путин заявил, что украинский народ — не противник России, а Москва борется с «нелюдями и их последышами».

Трамп ранее не раз обещал в случае переизбрания на пост главы государства разрешить вооруженный конфликт России и Украины за 24 часа. По данным Washington Post, план политика предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. В штабе Трампа это назвали «фейковыми новостями». При этом сам политик допускал, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский выражал скептицизм по поводу способностей Трампа.

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Дональд Трамп США Украина Военная операция на Украине
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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