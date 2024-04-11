CNN узнал о плане Трампа привязать защиту членов НАТО к тратам на оборону

CNN: Трамп может отменить защиту членов НАТО при тратах на оборону ниже 2% ВВП

Трамп в случае переизбрания рассмотрит возможность создания «двухуровневого» НАТО: на страны, чьи затраты на оборону не достигают 2% от ВВП, не будет распространяться статья о защите в случае нападения, сообщил CNN

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Многие европейские послы в ходе бесед с соратниками экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне узнали, что бывший американский лидер в случае своего переизбрания рассмотрит возможность создания «двухуровневого» НАТО, сообщает CNN.

Речь идет о том, что государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, попадут во «второй эшелон» НАТО и на них не будет распространяться Пятая статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.

«Он (Трамп. — РБК) всегда говорил о финансовом кризисе НАТО. <...> Он по-прежнему серьезно относится к этому, и мы говорим им об этом», — сказал бывший чиновник экс-президента.

Страны НАТО обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП ежегодно. Этой цели достигли 11 стран альянса из 31-й, заявил в феврале генсек блока Йенс Столтенберг (на тот момент Швеция еще не вошла в состав НАТО). Больше всех по отношению к собственному ВВП тратит Польша — 4,2%. Столтенберг допустил, что в текущем году 18 стран блока исполнят обязательства по тратам на оборону.

В феврале на предвыборном митинге Трамп заявил, что, будучи главой государства, в разговоре с президентом некой «большой страны» пригрозил не защитить ее от России, если она не будет вкладываться в финансирование Североатлантического альянса. По утверждению Трампа, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Слова экс-президента США вызвали критику в том числе в руководстве НАТО. Столтенберг сказал, что заявления о том, что одна страна блока не придет на помощь другой, угрожают безопасности НАТО.

Действующий президент США Джо Байден также раскритиковал слова Трампа, заявив, что тем самым он «пригласил» президента Владимира Путина «вторгнуться» в некоторые из стран НАТО. Байден считает развал НАТО катастрофой для всего мира, в том числе для США.

На этом фоне дипломаты стран альянса призвали европейские государства готовиться к выходу США из блока в случае победы Трампа на президентских выборах.

Трамп планирует баллотироваться на пост президента от республиканцев, он набрал «магическое число» делегатов, позволяющее ему это сделать. Ожидается, что на выборах в ноябре Трамп вновь станет соперником Байдена, который будет избираться от демократов.