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СК возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на Кремль

Следственный комитет возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на Кремль
Дело возбуждено по статье о теракте в связи с «попыткой киевского режима» нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Украина отрицает причастность к атаке
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в связи с атакой беспилотников на Кремль, говорится в телеграм-канале ведомства.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело возбуждено по ст. 205 УК (террористический акт) «в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации».

В сообщении СК уточняется, что два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате предпринятых «военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя».

На кадрах видео, снятого со стороны ГУМа, видно, как во флагшток на здание в Кремле летит беспилотник, затем раздается взрыв.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два украинских дрона ночью пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента. В этот момент Владимира Путина там не было.

В пресс-службе также заявили, что расценивают произошедшее как теракт и «покушение на президента Российской Федерации». В сообщении Кремля уточнили, что российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

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Украина отрицает свою причастность к атаке. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает оружия для защиты собственных территорий, в связи с чем он не использует его где-то еще. После атаки зампред Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики».

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Мир Ландау
Следственный комитет Александр Бастрыкин теракт беспилотники Кремль
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