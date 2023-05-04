Антонов пообещал ответ России на атаку на Кремль

Посол Антонов: Россия ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым

Заявления властей США, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, являются примером «двойных стандартов» и «политики поощрения» режима президента Украины Зеленского на атаки по России, отметил российский посол Антонов

Анатолий Антонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заявления властей США о попытках Украины нанести удар с беспилотника по Кремлю поражают цинизмом и абсурдом. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом [президента Украины Владимира] Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России», — отметил он. По словам Антонова, Киев выбрал время для атаки неслучайно — незадолго до Дня Победы и парада 9 мая.

Москва рассчитывала, что у администрации США «хватит сил и достоинства», чтобы осудить теракт, подчеркнул посол. Он напомнил, что в 2001 году президент России был первым, кто поддержал США после терактов 11 сентября.

Российский дипломат заверил, что Москва ответит на «террористический выпад» тогда, «когда посчитает это необходимым» и в соответствии с оценками угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Киев 3 марта попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Беспилотники были выведены из строя. В результате происшествия никто не пострадал. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией».

На Украине отвергли обвинения. Зеленский подчеркнул, что стране не хватает оружия для защиты своих территорий, поэтому они «не используют его где-то еще».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет Украине выбор «самостоятельно решать», как защищаться. Официальный представитель Белого дома США Карин Жан-Пьер заверила, что Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по России.

Представитель совета нацбезопасности Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с Путиным после атаки украинских беспилотников на Кремль.

«Слова высокопоставленных чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, являются образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Зеленского на атаки по России», — заключил Антонов.