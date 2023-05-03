Володин призвал применить оружие, «способное уничтожить киевский режим»

Спикер Думы заявил, что переговоров с Украиной быть не может. «Киевский режим» Володин назвал террористическим, а страны, которые поставляют Украине оружие, — соучастниками терроризма

Вячеслав Володин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Необходимо использовать оружие, которое «способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после ночной попытки атаки беспилотников на Кремль.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами, — написал он в телеграм-канале. — Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь и покушение на президента нашей страны».

Западные страны политик назвал прямыми соучастниками терроризма, так как те поставляют Киеву оружие.

«Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», — подчеркнул Володин.

3 мая в пресс-службе Кремля сообщили, что Украина попыталась ночью с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Владимира Путина в Кремле в это время не было. Никто не пострадал, а постройки не получили повреждений. Беспилотники были выведены из строя.

В Кремле оценили случившееся как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг причастность Киева к удару беспилотников. Он назвал инцидент «очевидным нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина ведет исключительно «оборонительную войну» и не наносит удары по объектам на территории России.