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Reuters узнал о проведении США оценки сообщений об атаке дронов на Кремль

Reuters: США проводят оценку сообщений о попытке атаки беспилотников на Кремль
Об атаке украинских беспилотников на Кремль ранее сообщили российские власти. По данным Reuters, CША проводят оценку этих сообщений. CNN со ссылкой на источники пишет, что Вашингтон не получал предупреждения от Киева об атаках

Соединенные Штаты проводят оценку сообщений о попытке атаки украинских беспилотников на Кремль, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Владимира Путина в Кремле в это время не было. Никто не пострадал, а постройки не получили повреждений. Беспилотники были выведены из строя.

В Кремле оценили случившееся как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в пресс-службе.

Как уточняет CNN со ссылкой на источники, США не получали заблаговременного предупреждения об атаке украинских беспилотников на Кремль. По словам собеседника телеканала, американские власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

В Киеве причастность к инциденту опровергли. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку беспилотников на Кремль терактом и призвал признать «киевский режим» террористической организацией. «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Он также допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые, «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».

Reuters узнал о проведении США оценки сообщений об атаке дронов на Кремль
Reuters узнал о проведении США оценки сообщений об атаке дронов на Кремль

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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