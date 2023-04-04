Reuters узнал, что индийский банк не проводит платежи за российскую нефть

Reuters: госбанк в Индии перестал проводить платежи за нефть по ценам выше «потолка» в $60

Bank of Baroda, контрольный пакет которого принадлежит правительству Индии, отказался обслуживать платежи за российскую нефть, купленную по цене выше «потолка» в $60. Россия запретила поставки странам, вводящим предельные цены

Фото: Himanshu Bhatt / Zuma / Global Look Press

Государственный индийский банк Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную по ценам выше установленного западными странами потолка цен. Об этом со ссылкой на три источника, непосредственно осведомленные о происходящем, сообщает агентство Reuters.

О том, что такие платежи не будут проводиться, госбанк сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям в марте.

«Они [банк] отказали нам в проведении платежей за сырье, закупленное по ценам больше предельной», — сказал один из источников агентства. Другой собеседник Reuters отметил, что банк «крайне осторожен» при расчетах за российскую нефть, купленную по ценам дороже $60 за баррель.

По данным агентства, некоторые индийские нефтепереработчики платили за российскую нефть в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, покупая ее по цене выше $60 за баррель. Такие сделки шли через Bank of Baroda в основном трейдерам из Дубая.

Bank of Baroda не ответил на запросы Reuters о комментариях. РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.

После начала военной операции России на Украине ЕС, США и ряд других стран ввели против Москвы санкции. В частности, в декабре государства «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на нефть — $60 за баррель. Евросоюз также ввел эмбарго на закупки российской нефти, доставляемой танкерами по морю. Россия отказалась поставлять ее странам, которые согласились поддержать потолок цен, соответствующий указ президента вступил в силу 1 февраля. В нем запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Источники Reuters говорят, что проблемы с расчетами за российскую нефть могут подтолкнуть продавцов к принятию платежей в рупиях, по крайней мере, за нефть, стоимость которой выше предельной цены. «Мы не прекращали и не сокращали закупки российской нефти после решения Bank of Baroda. <…> Мы рассмотрим возможность использования рупий для оплаты нефти, закупленной по ценам выше потолка цен», — сказал один из источников агентства.

За прошедший год экспорт российской нефти в Индию вырос в 22 раза, говорил в конце марта вице-премьер Александр Новак.



В середине марта Bloomberg сообщал, что Индия приняла решение соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на нефть из России — об этом банки и трейдеров попросило индийское правительство. Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов назвал эту информацию вбросом. Источник Reuters в индийском Министерстве нефти и природного газа ранее говорил, что Индия не собирается поддерживать потолок цен на российскую нефть.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Москва не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — говорил Путин в сентябре 2022 года.

В ноябре того же года о том, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен на нефть, говорил и вице-премьер Александр Новак.