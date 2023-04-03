Reuters: Россия и Индия перешли в расчетах по нефтяным сделкам на эталон Dubai

Reuters узнал о переходе Индии и России с Brent на Dubai в нефтеторговле

Россия будет ориентироваться на эталон Dubai при расчетах с Индией за поставки нефти. Об этом, по данным Reuters, договорились «Роснефть» и Indian Oil Corp

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Роснефть» и индийская Indian Oil Corp договорились отказаться от европейского эталона Brent в качестве ориентира цены по сделкам c российской нефтью и перейти на азиатский эталон Dubai. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с условиями сделки.

Dubai, как и Brent, — нефтяной бенчмарк (показатель), оценивается в долларах агентством S&P Platts — подразделением S&P Global Inc, которая базируется в США.

Европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, азиатские и ближневосточные — Dubai. Reuters отмечает, что переход на последний продолжает тренд на перераспределение продаж российских энергоносителей в Азию после введения санкций против них на Западе.

РБК направил запрос в «Роснефть» и Indian Oil Corp.

В феврале глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил во время своего визита в Индию, что цена на российскую нефть будет определяться за пределами Европы, поскольку Азия стала крупнейшим покупателем сырья из России. «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», — заявил он в рамках India Energy Week в Бангалоре.

После начала военной операции России на Украине ЕС, США и ряд других стран ввели против Москвы санкции. В частности, в декабре государства «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на нефть — $60 за баррель. Евросоюз также ввел эмбарго на закупки российской нефти, доставляемой танкерами по морю. Россия отказалась поставлять ее странам, которые согласились поддержать потолок цен, соответствующий указ президента вступил в силу 1 февраля.

За прошедший год экспорт нефти в Индию вырос в 22 раза, говорил в конце марта вице-премьер Александр Новак.

В середине марта Bloomberg сообщал, что Индия приняла решение соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на нефть из России — об этом банки и трейдеров попросило индийское правительство. Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов назвал эту информацию вбросом.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в минувшем январе сложилась в размере $49,48 за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в аналогичный прошлогодний период ($85,64 за баррель).