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Гибель военкора Татарского ,  
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Володин связал гибель Татарского с поддержкой США и ЕС Киева

Володин: поддержка Киева Западом привела к созданию в Европе террористического государства
Поддержка Киева со стороны Вашингтона и Брюсселя «привела к созданию в центре Европы террористического государства», убежден спикер Госдумы. «Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», — сказал он
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за гибель военного корреспондента Владлена Татарского на США и ЕС — их поддержка Киева «привела к созданию в центре Европы террористического государства», написал он в телеграм-канале.

«Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского», — считает Володин.

Парламентарий напомнил об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной (дочь философа Александра Дугина погибла летом прошлого года при подрыве ее автомобиля) и предотвращении покушений на телеведущих Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Таким образом Киев, убежден Володин, «пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду».

«Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», — заключил спикер.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. Более 30 человек пострадали.

По одной из версий, в баре сработало взрывное устройство, спрятанное внутри статуэтки, которую на вечер с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией. В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову 1997 года рождения. Накануне ее задержали.

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» с участием «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). НАК называет Трепову «активной сторонницей» ФБК.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом, максимальное наказание — пожизненное заключение), но потом переквалифицировал его на статью о теракте (ч. 3 ст. 205 УК). Кремль также называл убийство Татарского терактом. Президент Владимир Путин наградил военкора орденом Мужества посмертно.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владлен Татарский Вячеслав Володин теракт
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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