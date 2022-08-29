ФСБ опубликовала видео с новым подозреваемым по делу об убийстве Дугиной

На видео показано, как гражданин Украины Богдан Цыганенко въезжает в Россию, ездит вместе с подозреваемой в убийстве Натальей Вовк на машине и покидает страну

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ФСБ опубликовала видео с гражданином Украины Богданом Цыганенко, который, по ее данным, помогал обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталье Вовк.

На видео мужчина въезжает в Россию, получает поддельные автомобильные номера, передвигается на Mini Cooper с Вовк и выезжает из России, указала спецслужба.

По данным ФСБ, Цыганенко помог подозреваемой в убийстве с «поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы». Он приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной (20 августа).

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла при подрыве ее автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец ехал в другой машине. ФСБ спустя два дня назвала исполнительницей убийства журналистки Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк, по ее данным, приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где живет Дугина. Они присутствовали на фестивале «Традиция», а после убийства выехала через Псковскую область в Эстонию, рассказали в ФСБ.