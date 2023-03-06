ФСБ показала видео с попыткой покушения на основателя «Царьграда» Константина Малофеева

ФСБ показала видео с попыткой покушения на Константина Малофеева

ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По версии спецслужбы, его готовил основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин

Video

ФСБ утверждает, что покушение на основателя «Царьграда» Малофеева планировалось осуществить по той же схеме, как и в убийстве Дарьи Дугиной — с помощью заложенного под автомобиль самодельного взрывного устройства.